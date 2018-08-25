Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor Malatyaspor maçı şifresiz canlı izle ve Kayseri Malatya maçı canlı skor kaç kaç futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Geçen hafta evinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek üç puanı hanesine yazdıran Yeni Malatyaspor, bu hafta Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. İlk hafta evinde Antalyaspor'u konuk eden Kayserispor galibiyeti almış ancak ikinci maçında Bursaspor deplasmanından bir puanla dönmüştü. İki takımın da tek düşüncesi galibiyete ulaşarak rahat bir nefes almak. Kayserispor Malatyaspor maçı canlı izle, şifresiz izle, canlı anlatım gibi tüm merak edilenler haberimizde futbolseverlerle buluşuyor.

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Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün Kadir Has Kayseri Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Alper Ulusoy'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

KAYSERİSPOR'DA 3 PUAN HESABI

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Yeni Maylatyaspor'u konuk edecek Kayserispor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, maçı kayıpsız bitirmenin hesabını yapıyor.

Kayserispor ile Yeni Malatyaspor 3. kez karşılaşacak. İlk kez geçtiğimiz sezon Süper Lig’de karşılaşan iki takım arasındaki maçlarda konuk takımın üstünlüğü var. Kayseri’deki maçı tek golle kaybeden Kayserispor, deplasmanda da 3-2 mağlup olmuştu. Lige iyi başlangıç yapan rakibine karşı üstünlük kurmak isteyen Kayserispor'da tek eksik var. Sakatlığı bulunan Varela'nın yerine Bilal'i oynatmayı planlayan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, sol bek Sakıb ile Atila arasında da kritik bir seçim yapacak. Ligin ilk 2 haftasında istenilen performansı sergileyemeyen Sakıb'ın yedekler arasında olma ihtimali de var. Teknik Direktör Sağlam, bunun dışında kadroda bir değişikliğe gitmek istemiyor.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, “Bu sezon her maç çok önemli. Başarı çıtasını yüksek tutmak isteyen bir ekip olarak tüm maçları ciddiye alıyoruz. Bugün oynayacağımız Yeni Malatyaspor maçı da bizim için zorluk derecesi yüksek maçlardan bir tanesi. 6 puan değerinde bir müsabaka. Sahamızda oynayacak olmamız bizim için avantaj. Taraftar desteği ile 3 puanı almak ve ligdeki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. 3 puan bizi oldukça güzel bir noktaya taşır. İlk 3 haftada 7 puana ulaşmak çok ciddi bir adım. Bunun bilincinde sahaya çıkacağız ve taraftarımızın desteği ile 3 puanı alacağımızı umut ediyorum, istiyorum. Futbolcularım da aynı şekilde son derece istekli ve hırslı” yorumunda bulundu.

EROL BEDİR: "TEKLİF VARDI DA BİZ Mİ VERMEDİK"

Ay sonu noktalanacak 1. transfer tescil sezonu bitmeden kadrosuna yeni bir isim katıp katmayacağı merak edilen Kayserispor'da gözler Başkan Erol Bedir'de.

Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'un antrenmanını izlerken basın mensupları ile sohbet eden Başkan Erol Bedir, şu an için gündemde bir transfer olmadığını ifade etti. Bedir, "Sayısal olarak eksikliğimiz yok. Güç olarak da eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Bir iki futbolcumuzda performans düşüklüğü var. Ancak bunların geçici olduğunu düşünüyorum. Elbette alternatifli bir kadroya sahip takımımızda forma bekleyen hali hazırda önemli oyuncular var. Dolayısıyla şu an için bir transfer düşünmüyoruz. Böyle giderse transfer sezonunu noktalandırmış oluruz. Ancak fırsat transferi olursa da bunu da yaparız" dedi.

Takımdan ayrılacak futbolcu olup olmayacağı yönündeki soruya da, bazı tekliflerin geldiğini ancak bunların tatmin edici boyutta olmamasından ötürü değerlendirmeye dahi almadıklarını ifade eden Erol Bedir, merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in aktif siyasi yaşantısında merhum Başbakan Bülent Ecevit'e sarfettiği bir söz ile açıklama yaptı. Beklenildiği ölçüde bir teklif gelmediğini ifade eden Erol Bedir, "Demirel'in dediği gibi, 'Benzin vardı da biz mi içtik.' Ciddi transfer teklifi oldu da biz mi vermedik. Süper Lig normlarında teklif gelmedi. Deniz'e de gelmedi. Sadece Kana Biyik için Trabzon'un girişimi oldu. Onun da devamı gelmedi" ifadelerinde bulundu.