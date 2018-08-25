Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazişehir Gaziantep Adana Demirspor maçı şifresiz canlı izle ve Antep Adana canlı skor kaç kaç internette sıkça araştırılıyor. İlk hafta Denizli deplasmanından üç puan çıkaran Gaziantep, ikinci hafta İstanbulspor'u konuk etmiş ve maç beraberlikle sonuçlanmıştı. Adana Demirspor ise ilk hafta Karabükspor deplasmanına konuk olmuş ve galibiyetle ayrılmış, ardından kendi evinde Denizlispor'u konuk etmiş ve karşılaşmadan puan alamamıştı. Gaziantep Adana Demirspor maçı canlı izle, şifresiz izle gibi merak edilen tüm detaylar sizlerle...

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Gazişehir Gaziantep - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gazişehir Gaziantep - Adana Demirspor maçı 25 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45 itibari ile başlayacak olup, beIN Sports ekranlarından takip edebilecektir. Maçın hakemi ise Bahattin Şimşek.

Geçen hafta kendi sahasında oynadığı İstanbulspor karşılaşmada iki puan kaybeden Gazişehir Gaziantep futbol takımı, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını üç puan üzerine yaptı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalışmalarını tamamlayan kırmızı siyahlı takım taraftarların vereceği destekle bu maçı kazanarak üç puanla sahadan ayrılmak istiyor.

TFF 1. Lig 2018 - 2019 sezonu 2. haftası sonunda sıralamada 6. sırada kendisine yer bulan Gazişehir Gaziantep takımı sıralamada kendisine 8.sırada yer bulan Adana Demirspor’u ağırlıyor.Gazişehir Gaziantep futbol takımı TFF 1.Lig 2018 - 2019 Sezonu 2 . Haftasında kendi sahasında istanbulspor takımı ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Adana Demirspor futbol takımı TFF 1.Lig 2018 - 2019 Sezonu 2 . Haftasında sahasında Denizlispor takımı ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrılmıştı.