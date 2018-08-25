Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Alpleri'nde 4.5 yıl önce geçirdiği kayak kazasının ardından yarı bitkisel hayatta rehabilitasyon sürecini sürdüren Formula 1’in efsane Alman sürücüsü Michael Schumacher’in, İsviçre’deki villasından görünen dağları ve gölü görünce ağladığı belirtildi.

Fransız Paris Match dergisinin haberine göre yıldız pilot Schumacher’in ismi açıklanmayan yakınları, “Michael, göl manzaralı güzel dağ panoramasına bakan tekerlekli sandalyeye konulduğunda ağlıyor” dedi.



İtalyan Corriere della Serra gazetesi de 3 yıl önce Schumacher’in gözyaşı döktüğünü yazmıştı. Eski sporcunun böylelikle eşi ve çocuklarının seslerine tepki verdiği belirtilmişti. (Sputnik)