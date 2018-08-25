Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizlispor Hatayspor maçı canlı şifresiz izle ve Denizli Hatay maçı canlı skor kaç kaç merak ediliyor. Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşmanın büyük heyecana sahne olması bekleniyor. Her iki takım da ilk iki haftadan üç puan ile ayrıldı. Bu maçı kazanarak yoluna devam etmek isteyen ekiplerin tek parolası galibiyet. Denizlispor Hatayspor maçı canlı izle, şifresiz izle, canlı skor gibi maça dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde futbolseverlerle buluşuyor.

DENİZLİSPOR HATAYSPOR MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

Denizlispor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Denizlispor Hatayspor maçı programı açıklandı. Denizli Hatay maçı 25 Ağustos cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından takip edebilecektir.

Denizlispor seri peşinde

Spor Toto 1. Lig'de sezona evinde Gazişehir Gaziantep'e evinde 1-0 yenilerek başladıktan sonra ikinci haftada flaş transferlerle dikkat çeken Adana Demirspor'u deplasmanda aynı skorla mağlup eden Denizlispor, bugün üst üste ikinci galibiyet için Hatayspor'u ağırlayacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak olan 90 dakikayı Yasin Kol yönetecek. Bilet fiyatları gold ve VIP 75, kapalı B üst ve D üst 25, kapalı A ve E üst ile A alt 15, maraton ve misafir tribünler 10 lira olarak belirlendi. Horoz'da sakatlığı süren Mbamba yine forma giyemeyecek. Salami ise maça yedek kulübesinde başlayacak.

TFF 1.Lig 2018 - 2019 Sezonu 2. haftası sonunda sıralamada 10. sırada kendisine yer bulan Denizlispor takımı sıralamada kendisine 7. sırada yer bulan Hatayspor’u ağırlıyor. Denizlispor futbol takımı TFF 1. Lig 2018 - 2019 Sezonu 2. haftasında deplasmanda Adana Demirspor takımı ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı. Hatayspor futbol takımı TFF 1. Lig 2018 - 2019 Sezonu 2. haftasında sahasında Kardemir karabükspor takımı ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.