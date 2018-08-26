Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçı değerlendiren Hollandalı teknik adam, "Çok iyi başladık, ilk yarıda 4-5 gol atacak fırsat geldi. Bir top da direkten döndü. İkinci yarıda gol atmak istiyorduk ama rakibin fantastik şutu, kalemize gelen ilk şut gol oldu. Maç bitmedi ama biz futbol oynamayı bıraktık. Takım halinde oynamalıydık ama yapamadık. Maçın sonlarında risk aldık ama şans da yanımızda değildi. Bazen şansa da ihtiyacınız oluyor. Islam Slimani çalışıyor, pozisyona giriyor ama hala o gol gelmedi. Haftaya kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.

UEFA sınırlamaları nedeniyle istedikleri oyuncuları alamadıklarını belirten Cocu, "Yeni oyuncular aramıza katılıyor. Bazı limitler ve sınırlamalar vardı, her istediğimizi alamıyorduk. Bazı oyuncuların top bizdeyken daha iyi olması gerekiyor. Yaptıklarına bakmaları gerekiyor. Büyük takımız ama iki maç kaybettiysek işler daha zor hale gelir" dedi.