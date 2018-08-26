Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta transfer hareketliliği devam ediyor. Liverpool’un Alman file bekçisi Loris Karius’u renklerine bağlamayı başaran siyah-beyazlılar şimdi gözünü golcü transferine çevirdi. Kaleci Karius’un transferinden dolayı çok memnun olan teknik direktör Şenol Güneş bir an önce golcü probleminin de çözülmesini istedi. Transfer sezonunun bitmesine 6 gün kalmış olmasından dolayı yönetimin acele etmesini isteyen tecrübeli çalıştırıcı, yeni sezonda önlerini görebilmek için golcü transferine ihtiyaç duyduğunun altını çizdi. Alvaro Negredo’nun yıllık 4,3 milyon avroluk maaşı sebebiyle takımdaki dengelerin bozulabileceğini düşünen Şenol Güneş’in, ilerleyen haftalarda takımın problem yaşamaması adına kulübün bütçesine uygun bir transfer yapılması için yönetime talebini iletti.



Değeri 6 milyon avro

Negredo’nun satılabilmesi durumunda Beşiktaş’ın alabileceği oyuncular da kısıtlı. Transfer döneminin kapanmak üzere olmasından dolayı piyasada golcü bulmak da oldukça zor. Başkan Fikret Orman, Beşiktaş’a geri döneceği iddia edilen Mario Gomez için “Onu transfer etmeyi hiç düşünmedik” demişti. Yıldız oyuncunun yüksek yıllık ücreti sebebiyle bu transfere yönetimin karşı çıktığı öğrenildi. Takım için dengeleri sarsmayacak bir isim olarak listeye giren son isim River Plate’in yıldızı Lucas Pratto oldu. Piyasa değeri 6 milyon avro olan ve kulübüyle 4 sezon daha sözleşmesi bulunan Arjantinli golcünün kiralanması düşünülüyor. Geçen sezon 13 maçta 3 gol, 5 asistle oynayan Pratto bu sezon ise 2 maçta skora katkıda bulunmadı. Bu arada ismi olarak Çaykur Rize ile anılan Mustafa Pektemek için Alanyaspor’un de devreye girdiği ve yıllık ücret konusunda pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

HOŞ GELDİN KARIUS

Beşiktaş’ın Liverpool’dan iki yıllığına kiraladığı Alman kaleci Loris Karius dün akşam İstanbul’a geldi. Siyah-beyazlılar, Karius için Liverpool’a 2,5 milyon avro kiralama bedeli ödeyecek. İki sene sonunda, eğer Karius Avrupa’daki maçlarda yeterince forma şansı bulursa 7.25 milyon avroluk satın alma opsiyonu devreye girecek. Bugün yapılacak sağlık kontrolünün ardından imza atacak olan file bekçisi için Liverpool taraftarları sosyal medyadan başarılar diledi.

Tolga iyi ama…

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Tolga Zengin iyi kaleci. Ben ona güvenimi hep ifade ettim ama hata yaptığı zaman oraya takılıp kalıyor. Karius kaliteli çocuk. Yeniden başkan olursam Hocamız Şenol Güneş’le çalışmak isterim. Yazıldığı gibi aramızda problem yok” açıklaması yaptı.

Kale Utku’nun

Beşiktaş’ta şok bir gelişme yaşandı ve kaleci Tolga Zengin sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı. Şenol Güneş’in Tolga’nın yerine genç kaleci Utku Yuvakuran’a forma vereceği öğrenildi. Sakat olan Lens de maç kadrosuna alınmadı.