Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in üçüncü haftasında Beşiktaş Antalyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma saat 21:45'te başlayacak. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı skoru, kaç kaç gibi sorular haberimizde olacak. BJK Antalyaspor maçı hangi kanalda şifresiz mi izlenecek? İşte detaylı maç bilgileri...

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

26 Ağustos Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma saat 21.45’te başlayacak. Halis Özkahya’nın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen canlı izlenebilecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi tg.com.tr'de olacak.

TRANSFERDE HAREKETLİ GÜNLER

Beşiktaş’ta transfer hareketliliği devam ediyor. Liverpool’un Alman file bekçisi Loris Karius’u renklerine bağlamayı başaran siyah-beyazlılar şimdi gözünü golcü transferine çevirdi. Kaleci Karius’un transferinden dolayı çok memnun olan teknik direktör Şenol Güneş bir an önce golcü probleminin de çözülmesini istedi. Transfer sezonunun bitmesine 6 gün kalmış olmasından dolayı yönetimin acele etmesini isteyen tecrübeli çalıştırıcı, yeni sezonda önlerini görebilmek için golcü transferine ihtiyaç duyduğunun altını çizdi. Alvaro Negredo’nun yıllık 4,3 milyon avroluk maaşı sebebiyle takımdaki dengelerin bozulabileceğini düşünen Şenol Güneş’in, ilerleyen haftalarda takımın problem yaşamaması adına kulübün bütçesine uygun bir transfer yapılması için yönetime talebini iletti.

DEĞERİ 6 MİLYON AVRO

Negredo’nun satılabilmesi durumunda Beşiktaş’ın alabileceği oyuncular da kısıtlı. Transfer döneminin kapanmak üzere olmasından dolayı piyasada golcü bulmak da oldukça zor. Başkan Fikret Orman, Beşiktaş’a geri döneceği iddia edilen Mario Gomez için “Onu transfer etmeyi hiç düşünmedik” demişti. Yıldız oyuncunun yüksek yıllık ücreti sebebiyle bu transfere yönetimin karşı çıktığı öğrenildi. Takım için dengeleri sarsmayacak bir isim olarak listeye giren son isim River Plate’in yıldızı Lucas Pratto oldu. Piyasa değeri 6 milyon avro olan ve kulübüyle 4 sezon daha sözleşmesi bulunan Arjantinli golcünün kiralanması düşünülüyor. Geçen sezon 13 maçta 3 gol, 5 asistle oynayan Pratto bu sezon ise 2 maçta skora katkıda bulunmadı. Bu arada ismi olarak Çaykur Rize ile anılan Mustafa Pektemek için Alanyaspor’un de devreye girdiği ve yıllık ücret konusunda pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.



Loris Karius, Beşiktaş için İstanbul’da

Beşiktaş’ın Liverpool’dan kiraladığı kaleci Loris Karius, İstanbul’a geldi.

Beşiktaş’ın yeni file bekçisi Karius, İstanbul’a ayak bastı. Siyah-beyazlıların Liverpool’dan kiralık olarak renklerine bağladığı başarılı eldiven Loris Karius, İstanbul Atatürk Havaalanı’na geldi. Çok sayıda siyah-beyazlı taraftar tarafından karşılanan Alman file bekçisine, havaalanında siyah-beyazlı kulüp yetkilileri eşlik etti. Çıkışta zor anlar yaşayan Karius, tezahüratlar eşliğinde havaalanından ayrıldı.





GÜNÜN DİĞER MAÇLARI

SPOR TOTO SÜPER LİG

19.15 Demir Grup Sivasspor – Kasımpaşa

21.45 Beşiktaş – Antalyaspor

21.45 Atiker Konyaspor – Bursaspor

SPOR TOTO 1. LİG

19.15 Gençlerbirliği – Eskişehirspor

21.45 Adanaspor – Afjet Afyonspor

21.45 Balıkesirspor Baltok – Osmanlıspor



