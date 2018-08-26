Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivasspor Kasımpaşa maçı canlı şifresiz izle ve Sivas Kasımpaşa canlı skor kaç kaç futbolseverler tarafından internette araştırılıyor. Hüseyin Göçek'in yöneteceği karşılaşma saat 19.15'te başlayacak. İlk iki haftadan üç puan çıkaran Sivasspor, iki haftadan da galibiyetle ayrılan Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Sivasspor Kasımpaşa maçı şifresiz izle, Sivasspor Kasımpaşa canlı izle, canlı skor gibi maça dair tüm ayrıntılar haberimizde...

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Sivasspor Kasımpaşa karşılaşması 26 Ağustos Pazar günü Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Paşa galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Lige Çaykur Rizespor deplasmanında yaptığı geri dönüş ile başlayan ve rakibini 3-2 ile geçen Kasımpaşa, ikinci haftada ise taraftarının önünde geçen sezonun flaş ekibi Medipol Başakşehir’i 2-1’lik skorla mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, bu hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanından da 3 puanla dönerek galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

Diagne lige iyi başladı

Kasımpaşa’da geçen sezon takıma katılan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, bu sezon bol gollü bir başlangıca imza attı. 26 yaşındaki santrfor, Rize deplasmanında alınan 3-2’lik galibiyette takımının ilk golünü atarak, galibiyette de büyük rol oynadı. Medipol Başakşehir mücadelesinde de ön plana çıkan başarılı futbolcu, turuncu-lacivertliler karşısında takımının 2 golünü atarak takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Hüseyin Göçek düdük çalacak

Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşmayı tecrübeli hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Ali Saygın Ögel yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Erkan Özdamar

Paşa'lı yıldıza teklif yağıyor

Kasımpaşa’da geride kalan sezonu 17 maçta 12 golle bitiren Mbaye Diagne yeni sezona da muhteşem bir başlangıç yaptı. 2 hafta sonunda 3 golle şimdiden krallık yarışının en iddialı isimlerinden biri olacağını gösteren 27 yaşındaki futbolcuya birçok teklif geliyor. Kasımpaşa’nın ise menajerler aracılığıyla önerilen teklifleri geri çevirdiği bildirildi.