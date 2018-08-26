Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesirspor Baltok Osmanlıspor maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinizin cevabı haberimizde yer alıyor. TFF 1. Lig'in 3. haftasında Osmanlıspor, Balıkesirspor'a konuk oluyor. Ligin ilk iki haftasında galibiyet yüzü göremeyen iki takım 3 puan için mücadele ediyor. Balıkesir Baltok ilk iki maçında berabere kalarak 2 puana ulaşırken Osmanlıspor ise 2 mağlubiyet alarak ligi puansız sürdürüyor. Peki merakla beklenen Balıkesir Osmanlı maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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Balıkesirspor Baltok Osmanlıspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

26 Ağustos Pazar günü oynana mücadele saat 21.45'te başlayacak ve beIN SPORTS MAX 2 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise tg.com.tr'de.

Osmanlıspor Burhan Eşer'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor, tecrübeli futbolcu Burhan Eşer’i kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da geçiren 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandı. Burhan, Osmanlıspor’un bugün yapılan antrenmanında da yer aldı.

Osmanlıspor, ligin 3. haftasında deplasmanda yapacağı Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenmana, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda çeşitli pas organizasyonları, taktik çalışma ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Adalesinde hafif ağrısı bulunan Payam, tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmazken, Numan Çürüksu ve Sokol takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Diğer yandan, tedavisi devam eden Engin Bekdemir ise antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, sonraki bölümde çalışmalarını takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde sürdürdü.

Osmanlıspor, bugün yaptığı antrenmanla Balıkesirspor Baltok maçı hazırlıklarını tamamladı.