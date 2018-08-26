Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adanaspor Afjet Afyonspor maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinizin cevabı haberimizde yer alıyor. TFF 1. Lig'in 3. haftasında Afjet Afyonspor, Adanaspor'a konuk oluyor. Ligin ilk iki haftasında galibiyet yüzü göremeyen iki takım 3 puan için mücadele ediyor. Adanaspor ile Afyonspor ilk iki maçlarında yalnızca 1'er puan toplayabildi. Peki merakla beklenen Adana Afyon maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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Adanaspor Afjet Afyonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

26 Ağustos Pazar günü oynanan mücadele saat 21.45'te başlayacak ve beIN SPORTS MAX 1 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise tg.com.tr'de.

26 Ağustos Pazar:

19.15 Gençlerbirliği-Eskişehirspor (Osmanlı)

21.45 Balıkesirspor Baltok-Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)

21.45 Adanaspor-Afjet Afyonspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

27 Ağustos Pazartesi:

19.15 Kardemir Karabükspor-Altınordu (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)