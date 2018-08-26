Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaspor Bursaspor maçı canlı şifresiz izle ve Konya Bursa maçı canlı skor kaç kaç günün en çok araştırılan spor konularından oluyor. Konyaspor, evinde Bursaspor'u ağırlıyor. Ligin ilk iki haftasından bir galibiyet bir de beraberlik çıkaran ev sahibi ekip, taraftarı önünde alacağı galibiyetle yoluna devam etmek istiyor. İlk iki haftada sadece bir beraberlik alarak bir puana sahip olan Bursaspor ise deplasman galibiyeti ile rahat bir nefes almak istiyor. Konyaspor Bursaspor maçı şifresiz izle, canlı izle, canlı skor gibi maça dair tüm merak edilenler haberimizde...

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Konyaspor - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yöneteceği mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Sezona 4 puanla başlayan Konyaspor, yediği 5 golle dikkat çekti. Teknik direktör Rıza Çalımbay, gollerin büyük bölümünün duran toplardan gelmesi üzerine harekete geçti. Antrenmanlarda bu konunun üzerinde duran Çalımbay, savunmacılarla yakından ilgileniyor. Başarılı hocanın oyuncularına, “İstediğimiz kadar gol atalım ama bu kadar kolay gol yersek sıkıntı yaşarız. Savunmada sağlam kalmak zorundayız” dediği öğrenildi.

''Saha ve seyirci avantajını kullanarak galip gelmek istiyoruz''

Atiker Konyaspor’un kurumsal iletişim ve medyadan sorumlu asbaşkanı Recep Çınar, ligin ilk iki haftasında kalelerinde gördükleri 5 golün de duran toplardan geldiğini ve bu durumun çözülmesi gereken bir sorun olduğunu söyledi. Çınar, yaptığı açıklamada, Antalyaspor deplasmanında büyük bir fırsatı değerlendiremediklerini belirtti. Antalyaspor maçını kazanarak haftayı lider kapatmak istediklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini anlatan Çınar, şöyle devam etti: "Üçüncü haftaya lider girmek için gerekli skor üstünlüğünü de yakaladık ancak bir puanı rakibimize ikram ettik. 1-0 geriye düştükten sonra bir süre bocaladık. Bu durumu çabuk atlattık ve oyunda hakimiyetimizi kabul ettirdik. Nitekim skoru 3-1’e taşıdıktan sonra da net pozisyonlara girdik lakin atamadık ve karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı."

Recep Çınar, ligin 3. haftasında 26 Ağustos Pazar günü Bursaspor ile yapacakları maçta, saha ve seyirci avantajını kullanarak galip gelmek istediklerini aktardı.

Artık gol sorunu yaşamayan ve rakip kim olursa olsun pozisyon üretebilen bir takım olduklarını vurgulayan Çınar, "Bursaspor güçlü bir ekip. Rakibimize saygı duyuyoruz lakin kazanan taraf biz olacağız. Takımımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ölü toplardan 2 haftada 5 gol yedik"

Boy ortalaması en yüksek takımlardan biri olduklarına dikkati çeken Recep Çınar, "İki haftada ölü toplardan yediğimiz 5 gol var ve muhakkak bu soruna çare bulmamız gerekiyor. Maalesef bu can sıkıcı durumla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Recep Çınar, yeşil-beyazlı futbolculara güvendiğini belirterek, "İnanıyorum ki bundan sonraki maçlarda özellikle duran top varyasyonlarında oyuncularımızın konsantrasyonu üst düzeyde olacak. İnşallah bir daha böyle golleri filelerimizde görmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bursaspor transferde ayağını yorganına göre uzatıyor

Mali açıdan zor günler yaşayan Bursaspor, transferde de adeta ayağını yorganına göre uzatıyor. Yeşil-beyazlı kulüp, takıma kattığı oyuncuların maliyetlerinin düşüklüğüne özen gösterirken, şu an için bu sezonda son 9 sezon içerisindeki en düşük transfer harcamasını yapmış durumda. Stephane Badji için 600 bin Euro, Jani Atanasov için 100 bin Euro ve Allano Lima için de kiralama bedeli olarak 350 bin Euro veren yeşil-beyazlılar, böylelikle toplamda 1 milyon 50 bin Euro bonservis ve kiralama bedellerine yatırdı.