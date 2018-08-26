Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelonalı yıldız Ivan Rakitic, Paris Saint-Germain'den teklif geldiğini ancak bu teklifi kabul etmediğini açıkladı. İspanyol basınında yer alan haberlerde; PSG'nin Rakitic için 80 milyon Euro önerdiği ve Barcelona'nın da bu teklifi sıcak karşılayarak görüşme izni verdiği bilgisi verilmişti. Ancak, Rakitic'in bu teklifi kabul etmediği yazılmıştı.

"TEKLİFİ DÜŞÜNDÜM"

Valladolid maçı sonrası konuşan Rakitic, "PSG bana bir teklif yaptı ve ben de bu teklifi düşündüm. Barcelona hayatımda oynayabileceğim en iyi yer. Bu yüzden kalmayı seçtim. Ailem de bu kararda önemli bir faktördü. Barcelona şehrinde mutlu oldukları için bu kararı aldım. Hiç kimse bana mutluluğu öneremez. Hem ailem mutlu, hem de ben dünyanın en iyi kulübünde oynuyorum" ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki Ivan Rakitic, 2014'te Sevilla'dan Barcelona'ya transfer oldu ve 200'den fazla maça çıkarak 3 La Ligakupası, 4 Copa del Rey ve Şampiyonlar Ligi zaferlerini yaşadı.