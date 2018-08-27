Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Vodafone Park’ta her anı büyük heyecana sahne olan bir maçın ardından Beşiktaş evinde Antalyaspor’a boyun eğdi: 2-3. Karşılaşma müthiş bir tempo ile başladı. Baskıyı kuran Beşiktaş, Oğuzhan ve Babel ile net fırsatları harcadığı gibi 20. dakikada ofsayt tartışmalarıyla birlikte Doukara’nın golüyle geriye düştü. Bu golden 5 dakika sonra Hakan Özmert vurdu, Doukara’ya çarpan top ağlara gidince Vodafone Park’ta skor 2-0 Antalyaspor lehine oldu. Golün santrasında Adriano’nun doldurduğu topu Boffin kötü uzaklaştırdı, Negredo fırsatı golle sonuçlandırarak farkı bire indirdi: 1-2. Yekta Kurtuluş 33’te farkı yeniden 2’ye çıkarırken, asisti yapan isim olan Doukara böylece 3 gole de imzasını koydu. Oğuzhan 34’te çok net bir fırsatı daha harcadı. Şenol Hoca 36’da Tolgay’ı çıkarıp Gökhan Gönül’ü oyuna aldı. Bu değişiklikle birlikte sağ bekte görev yapan Adriano sol açığa, Babel de 10 numara bölgesine geçti.



Pepe direğe takıldı

Beşiktaş ikinci yarıda çok istekliydi ve oyunu tamamen rakip yarı alana yıkmayı başardı. Antalyaspor ise Doukara’ya uzun toplar atmak dışında atak geliştiremiyordu. Muazzam baskı meyvesini verdi ve Q7’nin ortasında Pepe kafayla topu ağlara gönderdi: 2-3. Şenol Güneş büyük risk alarak Vida’yı çıkardı ve Larin’i oyuna aldı. Stopere Medel, ön liberoya Adriano, sol öne Babel geçti. Bülent Korkmaz bunun üzerine Drole’u da oyuna alarak santrforları ikiledi. Kaleci Boffin 80’de tribünlerin ‘gol’ diye ayağa kalktığı anda Babel’in kafa vuruşunu müthiş çıkardı. Son 10 dakika oyun neredeyse tamamen Antalyaspor’un ceza sahası ve çevresinde oynanıyordu. Pepe’nin 89. dakikasındaki kafa şutu da direkten dönünce siyah-beyazlılar, 45 maç sonra ilk defa bir iç saha maçından yenilgiyle ayrılmış oldu.

Kural hatası iddiası

FIFA kokartlı eski kadın Süper Lig yardımcı hakemi Seçim Demirel, Şenol Güneş’in yardımcı antrenörünün ikinci yarıda taça çıkmakta olan topu çizgiyi geçmeden saha içinde tutması sonrası direkt atış yapılması gerektiğini söyledi. Özkahya’nın hakem atışıyla oyunu başlatmasının kural hatası olduğunu söyledi.

Rekor buraya kadar

Beşiktaş’ın iç sahadaki 45 maçlık namağlup serisi sonlandı. Süper Lig’de sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Akhisarspor’a 2-0 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlılar, sonraki 45 lig maçında rakiplerine galibiyet şansı vermezken, Antalyaspor’a 3-2 yenilmekten kurtulamadı. Öte yandan 2015-2016 sezonunda açılan yeni stadında bugüne kadar boy gösterdiği 38 mücadelede bileği bükülmeyen ve kalesinde en fazla 2 gol gören siyah-beyazlılar, ilk defa bir rakibinden 3 gol yedi.

İnanılmaz kötüydük

Linz ve Erzurum maçlarından sonra dün de golünü atan Negredo, “Uzun bir yenilmezlik serisinden sonra kaybetmek çok üzücü. İlk yarıda inanılmaz kötüydük. İkinci yarı istediğimiz baskıyı kurmaya çalışırken oyunun çok durması, istediğimiz tempoyu yapmamızı engelledi” dedi.



Gönül’den tepki

Karşılaşmasının 64. dakikasında Bahadır’ın sakatlanmasının ardından sağlık görevlilerinin yavaş hareket etmesi üzerine Gökhan Gönül küplere bindi. Ters kanatta bulunan Gönül hızla bu noktaya gelerek sağlık görevlilerine tepki gösterdi ve hızlı hareket etmesini istedi.



Yavaş davranıyordu

Maç içinde sağlık görevlisiyle gerginlik yaşayan Gökhan Gönül, “Tansiyonu yüksek maçtı. Yavaş hareket ediyorlardı. Ben son anda kendimi tuttum. Vurmadım. Zaten vursam dengesini kaybeder, dağılırdı. Böyle bir görüntü ortaya çıktığı için özür diliyorum” açıklaması yaptı.