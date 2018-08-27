Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş ile yaşadığı iddia edilen sorunlar hakkında konuştu.

"Bazen kırılıyorum" diyen Fikret Orman, "Şenol Güneş'in en uzun süre çalıştığı başkan benim. Bizim Şenol Güneş ile gönül bağımız var. Eşler de zaman zaman tartışabilir, zaman zaman çizgiyi aşmalar oluyor, olabilir. Yöneticilik yönetme işidir, zaman zaman kırıldığım oluyor mu oluyor ama ben burada hislerimle hareket etmiyorum, edemem" dedi.

"KİMSE BEŞİKTAŞ'TAN BÜYÜK DEĞİLDİR"

Kimsenin Beşiktaş'tan büyük olmadığını ifade eden Orman, "Kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Buna Beşiktaş başkanı da dahildir, oyuncusu da dahildir, yöneticisi de, malzemecisi de... Beşiktaş'a yukarıdan bakan birisi olduğunda geri dönmem. Bizim milletten başka kimsede yoktur, bir anda çok fazla yükseltme ya da çok fazla da yerin dibine sokma" şeklinde konuştu.