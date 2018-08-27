Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giuliano ve Josef'i ayrılmasının ardından orta sahaya takviye için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Moussa Sissoko'yu kiralık olarak renklerine bağlamak üzere. Tottenham'da 2 sezondur top koşturan Fransız yıldız, 89 maçta forma giyerken, 2 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Merkez orta sahada oynayan 29 yaşındaki futbolcu, 10 numara pozisyonunda ve sağ kanatta görev alabiliyor.

TOULOUSE'DA PARLADI, EURO 2016'DA PATLADI

29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Moussa Sissoko, Toulouse altyapısından yetişti ve bu takımla parladı. Ocak 2013'te 2 milyon Euro bonservis ücretiyle Newcastle United'a transfer olan Sissoko, EURO 2016'da gösterdiği performansla transferin gözdesi haline geldi. Tottenham, 35 milyon Euro bonservisle transfer etti. Tottenham'da 82 maça çıkan Moussa Sissoko, 2 gol 9 asistle beklentilerin altında bir performans sergiledi. (beIN Sports France)