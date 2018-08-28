Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray maçının ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Öncelikle VAR’dan başlayayım. Her ne kadar 6-0 geçerli bir skor olmasa da, 1. gol net faul. Anadolu takımıyız. 40. dakikaya kadar pozisyon vermiyorsunuz. Gol kaçırıyorsunuz, sonra gol yiyince kırılıyorsunuz. 1. gol bence net faul. Bize de geliyor görüntüler ama nasıl bakılıyor bilmiyorum. Ama 49. dakikadan sonraki oyun şeklini kabul etmiyorum. Rakibin elini kolunu sallayarak gelmesini kabul etmiyorum. Yenilebilirsiniz, bunda bir şey yok. Ama ben böyle bir disiplinsizliği kabul etmiyorum. 40’a kadar söylemek istediğim bu, 40’tan sonra da kaçınılmaz bir skor. Bunu da hazmedeceğiz. 5, 4, 3 yediğimiz maçları hazmettik, bunu da hazmedeceğiz. Ama ben bu oyunu kabul etmiyorum, benim oyuncularıma yakışmadı. Böyle maçlarda kızarsanız, sarı kart görürsünüz, kırmızı kart görürsünüz ama en azından bir tepki verirsiniz. Bobo golü atsa öne geçiyoruz. Biraz duygular karmaşık. Benim söyleyeceklerim bu kadar” dedi. Emre Akbaba ile ilgili soruyu da yanıtlayan Bakkal, “Her şey bir oyuncuyla bağdaşmaz. Emre Akbaba çok kaliteli bir oyuncu ve gitmesi gerekiyordu, gitti. Bunu da tekrar etmek istemiyoruz artık. Hayırlı uğurlu olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş