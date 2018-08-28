Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Sezona ikide ikiyle başlayan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin mağlup olduğu haftada evinde Alanya’yı misafir etti. Transfer konusunda hareketli bir hafta geçiren sarı-kırmızılılarda Gomis’in takımdan ayrılmasıyla en uçta görev yine Eren’e verilirken, Emre Akbaba da 11’de sahaya çıktı. 4-2-3-1’den 4-3-3’e geçişli bir formatı benimseyen Galatasaray’ın kâğıt üstünde hücum gücü yüksek duruyordu fakat sarı-kırmızılılar ilk yarıda üretmekte çok zorlandı. Devrenin sonu yaklaşırken baskısını artıran Cimbom 37’de sağdan Emre Akbaba’nın kullandığı korner sonrası Fernando’nun ayağından golü buldu. Ortanın akabinde Sinan yere indirdi ve kale önünde karambol yaşandı, top Fernando’nun önünde kalırken, sambacı affetmedi: 1-0. Rakibini 40’ta 4’e 1 yakalayan G.Saray’da Sinan çok yanlış bir pas tercihi yaparken, Cimbom farkı 2’ye çıkarma şansını değerlendiremedi.

Aslan kükredi

Galatasaray ikinci yarıya çok hızlı başladı. İlk devre tutuk olan Sinan, 49’da ceza sahası dışından çok sert vurdu, Tzavellas’ın kafasına da çarpan top ağlarla buluştu: 2-0. Sarı-kırmızılılar hiç hız kesmeden 3’üncü golü de buldu. 54’te ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Sinan, Eren’le oynadı, golcü futbolcu temiz tamamladı: 3-0. Dakikalar 56’yı gösterirken bu defa sahneye Emre Akbaba çıktı. Solda topla buluşan yıldız futbolcu klas hareketlerle ceza sahasına katedip çaprazdan uzak köşeyi gördü: 4-0. 65’te Onyekuru nefis hareketle rakibini geçip şutunu çekti ama top kalecide kaldı. 67’de G.Saray lehine penaltı verilirken, hakem VAR’a gitti ve kararını iptal etti. 82’de Onyekuru farkı açarken, perdeyi Emre Akbaba indirdi: 6-0.

Muhteşem Emre performansıyla parmak ısırttı

Akbaba eski takımına karşı ortaya koyduğu futbolla maça damgasını vurdu.

Geçen hafta Göztepe maçında son yarım saatte oyuna giren ve performansıyla beğeni toplayan Emre Akbaba dün Alanya önünde on birdeydi. Özellikle ikinci yarıda müthiş bir performans ortaya koyan Akbaba tribünleri mest etti. Attığı gollerle Cimbom’da siftah yapan futbolcu her iki sayısında da eski takımına karşı abartılı sevinç göstermedi. Maçtan sonra konuşan Emre, ‘’Benim için özel bir maçtı. İkinci golü bulana kadar biraz zorlandık. Daha sonra boşluk bulduk, güzel bir galibiyet aldık. Ligin 3. haftası, yavaş yavaş kendime geleceğim. Daha iyi olacağımı düşünüyorum’’ derken, ‘’Eski takımım, eski taraftarlarım, arkadaşlarım; bunun için saygıdan dolayı gollerden sonra sevinmedim” dedi.

Işıl ışıl parlıyor

3 şutu da isabetliydi

Skora 2 gollü katkı

%88,9 başarılı pas

2 kilit pas

5 ikili mücadele kazandı