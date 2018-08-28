Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.Saray’ın teknik patronu Fatih Terim farklı galibiyetten dolayı mutluluk duyduğunu söylerken, “403. maçta 250. galibiyetini alan birisi olarak sizi selamlıyorum. Oyun başlangıcını saymazsak pek iyi değildik. Başlangıçtan devre sonuna kadar, ikinci yarıda özellikle iyi bir oyun oynadık. İyi bir mücadele sergiledik. Görüldü ki oyuncular keyif aldılar oyundan. 65’te oyun durmasın diye itiraz eden oyuncularımdı. Bu duyguyu seviyorum” sözlerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, “Değişik mevkilerde düşündüğümüz oyuncular da başarılı oldu, Belhanda gibi. Buraları en az kayıpsız atlatmak bizim için çok önemli. Yarın öbür gün Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası maçları olacak” dedi.

Çok şey değişebilir

“4 günümüz var transfer için. Çok şey değişebilir. Bütün scout ekibimiz, hepimiz, uğraşıyoruz. Bazen öyle şeyler yazılıyor ki, ailem de soruyor bana, ‘Haberim yok’ diyorum” vurgusu yapan Terim, “Stoperde santrfor kadar ısrarcı olmayabilirim. Donk’u oraya kaydırabilirim ocak ayına kadar. Fakat santrforda iki oyuncu da alabiliriz. Bir forvet bir stoper de olabilir. Bir yandan da kazasız belasız gitmeye çalışıyoruz. Rakiplerimizin kaybettiği hafta kazanmak keyifli” açıklaması yaptı.

Ali Dürüst yoktu!

G.Saray’ın ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak, “Daha iyi olacağız. Eksiklerimiz var. Taraftarlarımız geç saate rağmen maça geldi” derken Emre Akbaba transfer görüşmesinde Ali Dürüst’ün olmadığını belirterek, “Kulüpler Birliği Toplantısı vardı. TFF tarafından Ali Dürüst Bey gelmişti. 11’de başladı saat 14.00’e doğru bitti. Çok acıktık ve yemek yedik. Benim de acil bekleyen imzalarım vardı. Şoförümü yemek almaya gönderdik. Hasan (Çavuşoğlu) başkan ‘birazdan gelirim’ dedi. Ali Dürüst çok sevdiğim bir insan. Kimse aramızı açamaz. Tam yemek geldi, Hasan Başkan geldi. 2 kişilik yemek söyledik, 3’e bölün yemeği dedim. Ali Dürüst gitti” açıklaması yaptı.

Yeniden Ndiaye

Galatasaray Stoke City’ye sattığı Badou Ndiaye’yi yeniden kadroya katmanın heyecanını yaşıyor. Şampiyonlar Ligi’nde güçlü bir kadro hedefleyen Fatih Terim’in çok istediği futbolcu dün İstanbul’a geldi ve ayağının tozuyla sağlık kontrolünden geçti. Galatasaray’da 2. dönemini yaşayacak olan Senegalli yıldız bugünden itibaren antrenmanlara başlayacak. Cimbom futbolcuyu 1 yıl için kiralarken, Ada ekibine 1 milyon avro ödeyecek. Ndiaye dünkü Alanyaspor maçını Türk Telekom tribünlerinden izledi ve sarı-kırmızılı taraftarların sevgi seline maruz kaldı.