Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Sezona geride kalan 3 haftada 3 puanla başlayan Fenerbahçe’de büyük bir hayal kırıklığı yaşanırken, performansları tatmin etmeyen Hasan Ali Kaldırım ve Volkan Demirel hedef tahtasına kondu. Sarı-lacivertli takımın Yeni Malatyaspor ve Göztepe deplasmanlarında aldığı yenilgilerde sergiledikleri futbolla sınıfı geçemeyen ikilinin yerine transfer yapılmasını isteyen taraftarların bu talebi yönetim tarafından da ciddi şekilde değerlendirilirken istatistikler de Hasan Ali ve Volkan Demirel’in sınıfta kaldığına işaret etti. Fenerbahçe’yi pas takımına dönüştürmek isteyen teknik direktör Phillip Cocu hemen her maç sonrasında oyuncuların topu daha iyi kullanması gerektiğini ifade ederken, oynanan maçlar incelendiğinde bu uyarların başta Hasan Ali’ye yapıldığı görülüyor. Fenerbahçe’nin oynadığı beş resmi maçta da takımın en fazla top kaybeden ilk iki futbolcusundan biri olan Hasan Ali, bu alanda takımın en kötüsü oldu.

Josef’ten sonra düzeldi

Bu istatistikte Hasan Ali’yi takip eden isim ise Göztepe maçına kadar Hasan Ali ile birlikte en fazla pas hatası yapan isim olan Mehmet Topal’dı. Souza ile birlikte oynadığında hücum akışkanlığının kaybolma nedenlerinden biri olarak gösterilen Mehmet Topal, Souza’nın satılmasının ardından çıktığı Göztepe maçında ise pas hatasını sadece 3’e indirdi. Bursa maçında 11, Malatya maçında ise 16 pas hatası yapan millî futbolcu, Göztepe maçında sadece 3 pas hatasıyla mücadele etti. Topal’ın bu müspet değişimi “Savunmanın önünde tek oynayınca performansı artıyor” yorumlarını da beraberinde getirdi.