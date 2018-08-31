Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun 2. maçında Partizan'ı evinde konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında 2 kez fileleri havalandıran Beşiktaş'ın 2. golünü Oğuzhan Özyakup attı.

GOLÜNÜ ATTI MESAJ VERDİ



Süper Lig'de Antalyaspor ile Beşiktaş maçında siyah-beyazlı taraftarlarca ıslıklanan Oğuzhan Özyakup, Partizan maçında gol sonrası tribünlere bir mesaj verdi.

KULAKLARINI TIKADI



Mücadeleye sakatlanan Necip'in yerine giren Oğuzhan, meşin yuvarlağı 45. dakikada rakip ağlara gönderdikten sonra attığı golü kulaklarını tıkayarak kutladı.

Milli futbolcunun bu hareketi kendisini ıslıklayan taraftarlara mesaj olduğu şeklinde yorumlandı.