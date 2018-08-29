Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Fenerahçe’de geride kalan kısa sürecin “Z raporunu” çıkardığımızda elde kalan tek tutarlı taraf gençler! Ali Koç’la başlayan değişim havası yerini sınırsız krediye ve güvene bırakmıştı. Ancak zaman ilerledikçe o sınırsız kredide sınır belirlenir oldu ve bazı isimlere de güven duygusu azaldı. Ne mi bunlar? Sportif direktör Damien Comolli’nin eylemleri ve söylemlerinin farklılığıydı. Fransız futbol adamı, Comolli 100’ün üzerinde oyuncu izlediklerini belirtirken görüşme yapılan, hatta Türkiye’ye getirilen veya adı gündeme gelen isimlerin sakat çıkması ve güven vermemesi çok büyük soru işareti oluşturdu.

Eksileri çoğaldı

Teknik direktör Phillip Cocu konusunda da “anlayış” vardı. Ancak Hollandalı teknik adamın Avrupa kupası maçlarını bir kenara bırakırsak (transferler geç yapıldı) ligdeki görüntüsü umut vermedi. 1 galibiyet ve 2 yenilgide faturanın ağır kısmı ona kesildi. Kadro tercihi, hatalarına rağmen kaleci Volkan Demirel’de diretmesi, gençlere önem verip maçlarda bunu pek göstermemesi, oyunu okuyamama ve değişiklikleri hanesine eksi olarak yazıldı.

Gençlerle kaybedelim!

Takım özelinde de hatalı goller yiyen Volkan yılların kredisini tüketti, pas hatalarında zirvede olan Hasan Ali’nin performansı hiç beğenilmedi ve Mehmet Topal da ciddi soru işaretine döndü. Taraftarı tek mutlu eden konu ise gençlerdi. Barış Alıcı ile Elif Elmas’ın hırsı, isteği genç yaşlarına rağmen sorumluluk duyguları takdir gördü. Kaleci Berke’ye de şans verilmesi gerektiği görüşü ağırlıktaydı. Ve camianın ortak çıkarımı ise çok netti; Kaybedeceksek de gençleri oynatarak kaybedelim. En azından uzun vadede onları kazanmış oluruz.

Çift kale testi!

Malatya ile Göztepe’ye yenilen ve hafta sonu evinde Kayserispor’u misafir edecek olan Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde 1,5 saat süren idmanda 5’e 2 top kapma ve pas idmanlarının ardından hücum ağırlıklı çift kale maç yapıldı.