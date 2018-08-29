Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayli neşeli geçen idmanda Şenol Güneş oyuncularına pas, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yaptırdı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada 3 takım hâlinde yapılan turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi. Kartal’ın yeni transferi kaleci Loris Karius da takımla ilk idmanına çıktı ve arkadaşlarıyla çabuk kaynaşmasının yanı sıra yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Güneş’in Karius’u A takım kalesine geçirdiği görüldü. Futbolcunun Bursa maçında forma giymesi bekleniyor.

Panzer imzalıyor

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’dan kiralanan Alman file bekçisi Loris Karius, bugün kendisini resmen Beşiktaş’a bağlayan sözleşmeye imza atacak. Karius için bugün saat 12.00’de Vodafone Park’ta düzenlenecek imza töreninde Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri de yer alacak.

Kale yine Utku’nun

Tolga Zengin’in sakatlığı sebebiyle Beşiktaş’ın ligde Antalyaspor ile oynadığı maçta kaleyi koruyan 20 yaşındaki genç file bekçisi Utku Yuvakuran, Partizan maçında da eldivenleri giyecek. Tedavisi süren Tolga Zengin ile UEFA listesinde olmayan Loris Karius maçta forma giyemeyecek.