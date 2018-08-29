Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da transfer döneminin bitmesine artık saatler kala iki santrfor transferi için atağa geçildi. İlk olarak İngiltere’nin Everton takımında forma giyen ancak fazla süre alamayan Oumar Niasse’ın 1 yıllığına kiralanması için dün anlaşma sağlandı. Senegalli forvet Galatasaray’da forma giymek için çok istekli olduğunu belirtip, süreci kolaylaştırırken Everton kulübüyle 1,5, 2 milyon avro arasında bir bedel için el sıkışıldığı belirtildi. Başakşehir’in golcüsü Emmanuel Adebayor’un transferinin de gerçekleşmeye çok yakın olduğu iddia edildi. Abdullah Avcı’nın Togolu yıldızı kadroda düşünmediği, bunun üzerine menajerler tarafından futbolcunun Cimbom’a tavsiye edildiği gelen haberler arasında.

Modeste ile yeniden

Fatih Terim’in Milan’da forma giydiği dönemden bu yana çok beğendiği Alexandre Pato da listede. Bu ismin yanı sıra Galatasaray cephesinin vazgeçtiğini açıkladığı Modeste defteri dün yeniden açıldı. Menajerinin fırsatçılık yaparak fiyat yükseltmesinin transferi çıkmaza sokan esas sebep olduğu ifade edilirken temaslar yeniden başladı. Galatasaray’ın bir diğer forvet adayı da İtalya’nın Atalanta kulübünde forma giyen Andreas Cornelius. 2018 Dünya Kupası’nda da boy gösteren 25 yaşındaki Danimarkalının kulübünde problem yaşadığı ve ayrılmak istediği öğrenildi.