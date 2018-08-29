Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman "core" hareketleriyle başladı.

Daha sonra tüm oyuncuların katıldığı ve kendi nabız aralıklarına göre yaptıkları aerobik koşuya geçildi.

Bu bölümün ardından Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında tam süre alan oyuncular, idmanı soğuma hareketleriyle tamamladı. Diğer oyuncular ise dar alan oyunları ile dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Yeni transfer Badou Ndiaye, antrenmanın tamamında takımla çalışmalara katıldı. Tedavisi tamamlanan Garry Rodrigues ise kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon çalışması yaptı.

Aytemiz Alanyaspor maçında sol ayak altında ağrı hisseden Maicon Roque, günü özel bir program dahilinde takımdan ayrı çalışmayla geçirdi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.