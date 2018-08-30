2018/19 UEFA Şampiyonlar Ligi Grup kura çekimi 30 Ağustos Perşembe günü TSİ 19.00'da yapılacak. Kura çekimi Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da düzenlenecek.
Play-off turu sonucunda gruplara kalan son takımların belli olmasıyla torbalar da netleşti.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde grup kura torbaları
1. TORBA
Real Madrid (Şampiyonlar Ligi şampiyonu)
Atletico Madrid (Avrupa Ligi şampiyonu)
Barcelona
Bayern Münih
Manchester City
Juventus
Paris Saint-Germain
Lokomotiv Moskova
2. TORBA
Borussia Dortmund
Porto
Manchester United
Shakhtar Donetsk
Napoli
Tottenham Hotspur
Roma
Benfica
3. TORBA
Liverpool
Schalke
Lyon
Monaco
CSKA Moskova
Ajax
Valencia
PSV Eindhoven
4. TORBA
Club Brugge
GALATASARAY
Inter
Hoffenheim
AEK Atina
Young Boys
Kızılyıldız
Viktoria Plzen
GRUP MAÇLARI TARİHLERİ
18/19 Eylül: 1. Maçlar
2/3 Ekim: 2. Maçlar
23/24 Ekim: 3. Maçlar
6/7 Kasım: 4. Maçlar
27/28 Kasım: 5. Maçlar
11/12 Aralık: 6. Maçlar