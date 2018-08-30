Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius, kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı. Vodafone Park’ta düzenlenen imza töreninde Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da hazır bulundu. Başkan Orman yeni kalecileri için “Transferi biraz zor oldu, kolay olsa herkes yapardı. Loris’e, ailemize hoş geldin diyorum” ifadelerini kullandı. Alman kaleci ise törende yaptığı konuşmada Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ile transferi öncesinde görüştüğünü belirterek “Uzun bir konuşmamız oldu. Beni aslında kadroda tutmak istediğini söyledi ancak ben Beşiktaş’a gitmek istedim. O da anlayışla karşıladı” dedi. Karius, Beşiktaş’a geldiği için çok büyük sevinç yaşadığını belirterek, “Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Büyük bir kulübün parçası oluyorum. Takım arkadaşlarımla tanıştım. Çok heyecan verici bir deneyim. Çok büyük bir geleneği olan ve büyük bir taraftar kitlesine sahip bir kulübe geldiğim için onur duyuyorum” diye konuştu.



Taraftara övgü

Karius, siyah-beyazlı takıma gelerek kariyeri için olumlu bir adım attığını söyleyerek “Beşiktaş’ta futbolcuların gelişme potansiyeli oldukça yüksek. Takım arkadaşlarımla kupalar, zaferler kazanmak istiyorum” diye konuştu. Beşiktaş’a gelmesinde iki önemli sebebin olduğunu dile getiren Alman file bekçisi “Birincisi taraftarların ilgisiydi. Taraftarlar Beşiktaş’ın benimle temasa geçtiği andan itibaren yoğun bir şekilde mesajlarla destek verdiler. Bu benim için ve her futbolcu için önemli. Herkes böyle bir desteği görmek ister. Böyle bir desteği görünce de en iyisini yapmak istersiniz. İkinci en önemli sebep ise kulübün bana olan ilgisiydi. Buraya gelir gelmez ne kadar doğru bir karar verdiğimi daha iyi anladım. İstanbul’da çok güzel bir enerji hissediyorum. İlk antrenmanımda da büyük bir kulübe gelmenin mutluluğu içindeydim” ifadelerini kullandı.

KARIUS'TAN İNCİLER

O golü unuttum

“Şampiyonlar Ligi finalinde yediğim gol her kalecinin başına gelebilecek bir talihsizlikti. Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Ama şunu da unutmamak gerekiyor, Şampiyonlar Ligi’nde final oynamak kaç oyuncuya, kaç kaleciye nasip olmuştur? O golü unuttum, geleceğe odaklandım.”



Mario arkadaşım

“Transferim öncesi Mario Gomez’le konuşmadım. Ama kulüple ilgili tamamen olumlu şeyler duydum. Onun burada ne kadar iyi işler çıkardığını biliyorum. Mario, Stuttgart’tayken beraber oynadık. Ortak arkadaşlarımız var. Beşiktaş hakkında duyduğum şeyler hep pozitifti.”



Derbileri izledim

“İngiltere’ye gitmeden önce Beşiktaş’ın, F.Bahçe ve G.Saray ile oynadığı derbileri izliyordum. Almanya’da birçok Türk arkadaşım var. Transferimden dolayı mutlu olup bana mesajlar gönderdiler. Medyada yazılanları ben anlamıyordum ama onlar bana yardımcı oldu.”



Göreve hazırım

“Liverpool ile bütün hazırlık çalışmalarında ve hazırlık maçlarında yer aldım. Sadece transfer görüşmelerimin olduğu son günlerde risk almamak için salonda çalıştım. Sağlık durumumda problem yok. Hocamız uygun lig maçında görev alabilirim.”

Yanlış anlaşıldım

Önceki gün verdiği bir röportajda “Motivasyonum düşerse Beşiktaş çöker” şeklindeki sözlerine açıklık getiren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman “Bir şeyi bir yerden alıp başka yere çekmeye bayılıyoruz. Röportajda genel kurula neden gittiğimizin açıklaması sırasında ‘Yorulduk, yukarıya çıkmamız lazım. Türkiye’de ekonomik bir kriz var ve bu durumu yönetmemiz için motivasyonumuzun yüksek olması gerekiyor. Benim motivasyonum düşerse, Beşiktaş’ı yönetmede başarı elde edemeyiz’ anlamında söylemiştim” dedi. Kullandığı cümleleri yeterli açıklıkta ifade edemediğini söyleyen Orman “Ama beni tanıyanlar ve röportajı izleyen herkes neyi, ne amaçla söylediğimi anlar. Ben bir Beşiktaş neferiyim. Böyle geldim, böyle gideceğim. Benim Beşiktaş’ın üzerinde olduğumun söylenmesi haksızlıktır” ifadelerini kulandı. Bu arada Başkan Fikret Orman, kendisini sosyal medyadan suçlayan eski yıldızları Nihat Kahveci’ye dava açacağını açıkladı.

Teslim olmayız

Partizan Teknik Direktörü Zoran Mirkovic, “Vodafone Park atmosferi ateşli ama korkmuyoruz. Zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Beşiktaş ilk maçta aldığı beraberlikle biraz avantajlı görünüyor. Maça beyaz bayrakla teslim olmaya gelmedik. Sahaya galibiyet için çıkacağız” açıklaması yaptı.

Beşiktaş inişte

Partizan ve Galatasaray’ın efsanevî isimlerinden biri olan Cevad Prekazi, kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu. Partizan kafilesiyle birlikte İstanbul’a gelen Prekazi “Beşiktaş, Blegrad’da iyi oynamadı. Partizan çıkışta, Beşiktaş inişte. Anderson Talisca ve Cenk Tosun bu takımın yüzde ellisiydi” dedi.



Adem Ljajic şoku!

Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği Boşnak asıllı oyuncu Adem Ljajic, Torino ile yaptığı antrenmanın ardından taraftarlarla konuştu. 26 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada ‘’Aslında kalmak istiyorum ancak bu sadece benim elimde olan bir şey değil. Kulübüm bununla ilgili bir karara varacak, ben de bekliyorum’’ ifadelerini kullandı.



Burak Yılmaz iddiası

Dün futbol gündemine Beşiktaş’ın, Burak Yılmaz için girişimlere başladığı iddiaları yayıldı. Trabzonspor yönetimi ile masaya oturan siyah-beyazlıların bonservis konusunda anlaşmaya çalıştığı belirtildi. Bordo-mavili takımla anlaşma sağlanması halinde Burak Yılmaz ile de masaya oturulacak.