Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edin Visca transferinde menajerinden onay alınmasına rağmen aşama kaydedemeyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-Lacivertlilerin Kasımpaşa'daki performansıyla yıldızlaşan Trezeguet ile ilgilenmeye başladığı iddia edildi.

5 MİLYON EUROYA SERBEST KALACAK

Fanatik'in haberine göre; yönetimin sözleşmesinde "5 milyon euroya serbest kalır" maddesi bulunan futbolcu için Kasımpaşa'dan randevu istediği iddia ediliyor.

Trezeguet, yaz ayının başında Galatasaray'ın da gündemine gelmiş fakat transfer gerçekleşmemişti.