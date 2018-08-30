Ayrıntılar geliyor...
Jailson resmen Fenerbahçe'de
30.08.2018 - 12:37 | Son Güncelleme: 30.08.2018 - 12:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı. Fenerbahçe Kulübü, Brezilya’nın Gremio takımında forma giyen orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira’yı bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığını açıkladı. Bu akşam İstanbul'a gelecek olan Jailson ile sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşme imzalanacak.
Etiketler : Jailson,Fenerbahçe,
578376 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/578376.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
3
3
0
0
10
1
9
9
2
Kasımpaşa
3
3
0
0
8
3
5
9
3
Malatyaspor
3
2
1
0
4
1
3
7
4
Başakşehir
3
2
0
1
6
3
3
6
5
Beşiktaş
3
2
0
1
7
5
2
6
6
Kayserispor
3
1
2
0
2
0
2
5
7
Konyaspor
3
1
2
0
7
6
1
5
8
Ankaragücü
3
1
1
1
5
5
0
4
9
Trabzonspor
3
1
1
1
5
5
0
4
10
Antalyaspor
3
1
1
1
6
7
-1
4
11
Fenerbahçe
3
1
0
2
2
3
-1
3
12
Göztepe
3
1
0
2
2
4
-2
3
13
Sivasspor
3
1
0
2
2
6
-4
3
14
Çaykur Rizespor
3
0
2
1
3
4
-1
2
15
Bursaspor
3
0
2
1
2
3
-1
2
16
Akhisar Bld.Spor
3
0
1
2
3
6
-3
1
17
Erzurum BB
3
0
1
2
3
6
-3
1
18
Alanyaspor
3
0
0
3
0
9
-9
0
4. Hafta Maçları
31.8.2018
Yeni Malatyaspor - Atiker Konyaspor
1.9.2018
Fenerbahçe - Kayserispor
1.9.2018
Akhisarspor - Sivasspor
1.9.2018
Trabzonspor - Galatasaray
1.9.2018
Alanyaspor - Göztepe
2.9.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Medipol Başakşehir Fk
2.9.2018
Kasımpaşa - Mke Ankaragücü
2.9.2018
Antalyaspor - Çaykur Rizespor
2.9.2018
Bursaspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
3
3
0
0
8
1
7
9
2
Giresunspor
3
3
0
0
6
1
5
9
3
Boluspor
3
3
0
0
6
2
4
9
4
Altay
3
2
1
0
7
1
6
7
5
Adana Demirspor
3
2
0
1
2
1
1
6
6
Afjet Afyonspor
3
1
1
1
6
5
1
4
7
Hatayspor
3
1
1
1
3
2
1
4
8
Gaziantep BB
3
1
1
1
2
2
0
4
9
Denizlispor
3
1
1
1
1
1
0
4
10
İstanbulspor
3
1
1
1
5
9
-4
4
11
Osmanlıspor
3
1
0
2
3
2
1
3
12
Ümraniye
3
1
0
2
3
5
-2
3
13
Altınordu
3
0
2
1
2
3
-1
2
14
Balıkesirspor
3
0
2
1
2
5
-3
2
15
Adanaspor
3
0
1
2
2
5
-3
1
16
Karabükspor
3
0
1
2
2
5
-3
1
17
Elazığspor
3
0
1
2
2
5
-3
1
18
Eskişehirspor
3
0
1
2
3
10
-7
1