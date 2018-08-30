Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen sezon ligde attığı 29 golle Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Gomis, bu sezon transfer olduğu Suudi Arabistan'da dünyaları kazanacak. Giderken Cim Bom'a 6 milyon Euro bonservis bedeli kazandıran 33 yaşındaki Fransız futbolcu, Al Hilal kulübüyle 2+1 yıllık mukavele imzaladı.

PRİMLER HARİÇ 21 MİLYON EURO KAZANACAK

Arabistan temsilcisi, Gomis'e her sene 7 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. Tecrübeli futbolcu kontratını tamamlaması halinde, Suudi Arabistan macerasından primler hariç 21 milyon Euro kazanmış olacak.

İLK MAÇINA YARIN ÇIKIYOR

Bu arada Bafetimbi Gomis, yeni takımıyla ilk maçına yarın çıkacak. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Al Hilal, yeni sezonun ilk haftasında kendi sahasında Al Feiha takımını konuk edecek.