Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Rusya’nın Lokomotiv Moskova, Portekiz’in Porto ve Almanya’nın Schalke 04 takımları ile eşleşti. Monaco’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirilen kura çekimine 4. torbadan katılan sarı-kırmızılar, diğer gruplara oranla ‘dişine göre’ takımların olduğu D Grubu’nda yer aldı. Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları 18-19 Eylül’de başlayıp 11-12 Aralık’ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Üçüncü bitirecek ekip ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Süper Lig şampiyonu unvanıyla, “Kupa 1”e doğrudan katılma şansı yakalayan Galatasaray, Türkiye’yi gruplarda temsil edecek tek takım olacak. Şampiyonlar Ligi’nin finali 1 Haziran’da Madrid’deki Metropolitano Stadı’nda oynanacak.



Östersunds’u unutmadık!

Monaco’daki törene Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak ile birlikte katılan Başkan Mustafa Cengiz, kura çekimi sonrasındaki memnuniyeti ekranlara yansıdı. Kulübün televizyonuna kurayı değerlendiren Cengiz, “Uygun bir gruba düştük. Şanslı bir kura demiyorum çünkü acılardan geldik. İki tane adını bile bilmediğimiz Norveç takımlarına (Tromsö, Östersunds) elenmiştik. Bunlardan ders almamız gerek. Hiçbir rakibi küçümsemememiz gerekir. Aynı zamanda hiçbir rakibi de büyütmememiz gerekir. Kolayın içinde zor, zorun içinde kolay vardır. Bütün rakiplerimizi, dünyanın en güçlü takımlarıyla oynar gibi ciddiye almamız lazım. Taraftarlarımız aşırı beklenti içine girmesin. Sahada ve yönetim olarak çarpışacağız, vuruşacağız. İnşallah Türk milletine zaferler yaşatacağız” dedi.

İŞTE FİKSTÜR

18 Eylül: G.Saray-L. Moskova

3 Ekim: Schalke-G.Saray

24 Ekim: G.Saray-Porto

6 Kasım: Porto-G.Saray

28 Kasım: L. Moskova-G.Saray

11 Aralık: G.Saray-Schalke

En iyisi Modric

Şampiyonlar Ligi’nde 2017-2018 sezonunun ‘en’leri belli oldu. Real Madrid’in Hırvat yıldızı Luka Modric, Avrupa’da yılın futbolcusu seçildi. Modric, 55 gazeteci ve 32 takımın temsilcilerinin oylarıyla bu unvana layık görüldü. Real Madrid forması giyen Keylor Navas, ‘en iyi kaleci’, Sergio Ramos ‘en iyi savunmacı’, Juventus’a geçen Cristiano Ronaldo da ‘en iyi forvet’ ödülünün sahibi oldu.

Para yağacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde önemli bir gelirin sahibi olacak. Fenerbahçe’nin Portekiz’in Benfica ekibine elenmesiyle Avrupa’nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında Türkiye’yi tek başına temsil edecek sarı-kırmızılı takım, şimdiden yaklaşık 35 milyon avroluk geliri garantiledi. Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasından itibaren mücadele edecek Galatasaray, 15 milyon 250 bin avro katılım payı ile yaklaşık 20 milyon avro yayın gelirini kasasına koyacak. Fenerbahçe’nin elenmesiyle gelen 9 milyon avro da Galatasaray’ın kasasına girecek. Gruplarda her bir galibiyete 2,7 milyon avro, beraberlik durumunda ise 900 bin avro gelecek. Beşiktaş geçen yıl Şampiyonlar Ligi’nden yaklaşık 44 milyon avro gelir elde etmişti.

Transferde son tango

Galatasaray’da özellikle Şampiyonlar Ligi kurasının ardından santrfor transfer için camiadaki baskı arttı. Sarı-kırmızılı yönetim dün de santrfor için yoğun mesai verdi. Çin’de forma giyen Pato için uçak bileti rezervasyonu dâhi yaptıran Galatasaray’da maalesef sıcak para bulunamadı ve transfer beklemede kaldı. Diğer adaylardan Cornelius ve Niasse konusunda da görüşmeler olumlu ilerledi ama bu transferler de sıcak para engeline takıyor. Transferin son gününe girilirken, Galatasaray yönetimi bütün gün sıcak para ve sponsor desteği arayışında olacak. Galatasaray yönetimi en az bir ismi takıma kazandırmayı hedefliyor. Daha ucuz ve düşük profilli golcüler için ise Fatih Terim’den onay çıkmadı. Terim, “Transfer yapmış olmak için transfer yapmaya karşıyım” dedi.

LOKOMOTIV MOSKOVA

Galatasaray’ın 1. torbadan çekebileceği en iyi takımların başında gelen Rus ekibi Lokomotiv Moskova, tarihindeki 3 Rusya şampiyonluğundan birini geçtiğimiz sezon 71 yaşındaki Rus teknik adam Yuri Semin’in liderliğinde elde etti. Ligi en yakın rakibi CSKA Moskova’nın 2 puan önünde 60 puanla şampiyon tamamlayan Lokomotiv’in kadrosunda 11 yabancı futbolcu bulunuyor. Bu sezon aralarında Rus futbolunun en iyi golcüsü olarak kabul edilen Fedor Smolov ve Polonyalı ön libero Grzegorz Krychowiak’ın da olduğu dokuz futbolcuyu renklerine katan Lokomotiv, bu oyuncular için toplam 17 milyon avro harcadı. Rus ekibi ligde 5 haftada 8 puanla 5. sırada.

Muhtemel 11 (4-2-3-1)

Guilherme

Rybus

Höwedes

Corluka

Lysov

Denisov

Krychowiak

Miranchuk

Farfan

Fernandes

Smolov

PORTO

Portekiz Ligi’nde geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve Vitor Pereira yönetimindeki 2012-2013 sezonundan bu yana ilk defa mutlu sona ulaşan Porto, ligin ardından Avrupa’da da eski günlerine dönmek istiyor. Manchester United’daki performansıyla şimdilerde futbol dünyasının tartışılan adamı olan Mourinho ile 2003-2004 sezonunda Avrupa’nın en büyüğü olan Portekiz ekibi, 233 milyon avroluk kadro değeriyle dikkat çekiyor. Kadrosunda Iker Casillas, Hector Herrera, Oliver Torres, Yacine Brahimi, eski G.Saraylı Telles ve Süper Lig’de etkileyici bir iz bırakan Aboubakar gibi önemli oyuncular bulunan Porto, temsilcimizi zorlayacak bir ekip.

Muhtemel 11 (4-4-2)

Casillas

Perreira

Felipe

Leite

Telles

Otavio

Oliveira

Herrera

Brahimi

Pereira

Aboubakar

SCHALKE 04

32 yaşındaki genç teknik adam Domenico Tedesco yönetiminde geçtiğimiz sezon Bundesliga’nın en gözde takımlarından biri olan Schalke 04, ligi şampiyon Bayern Münih’in arkasından ikinci sırada tamamlamıştı. Bu sezona girilirken stoperi Thilo Kehrer’i 37 milyon avroya PSG’ye satmasının yanı sıra Leon Goretzka ve Max Meyes gibi önemli oyuncularını bedelsiz olarak kaybeden Schalke kan kaybetmiş gibi görünse de 54 milyon avroya gerçekleşen yedi transfer gidenlerin yerini doldurdu. Ligin ilk haftasında Wolfsburg’a deplasmanda mağlup olan Schalke’de teknik direktör Tedesco ilk Avrupa kupası deneyimini bu yıl yaşayacak.

Muhtemel 11 (3-4-3)

Fahrmann

Sane

Naldo

Nastasic

Caligiuri

Serdar

McKennie

Baba

Uth

Harit

Burgstaller