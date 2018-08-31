Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Sırbistan’daki ilk maçtan 1-1’lik skorla ayrılan Beşiktaş, Vodafone Park’ta Partizan’ı 3-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasına yükseldi. Maça baskılı başlayan siyah-beyazlılar 12. dakikada ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Caner’in ortaladığı topu Quaresma vole ile kale ağzına doldurdu, Larin’in uçarak vurduğu kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. Beşiktaş sezon başından bu yana en rahat maçlarından birini çıkarıyordu. Oyuna tamamen hâkim olan temsilcimiz, rakibin kalesine yaklaşmasına dahi izin vermiyordu. Beşiktaş aradığı golü 37’de Portekizlilerin iş birliği ile buldu. Quaresma’nın serbest vuruştan gönderdiği topu Pepe kafayla ağlara göndermeyi başardı: 1-0. Golle daha da coşkulu oynayan temsilcimiz ilk yarının sonunda oyuna 28’de giren Oğuzhan ile farkı 2’ye çıkardı. Golde asisti yapan isim Negredo’dan formayı kapan Larin’di: 2-0.



Q7’den adrese teslim

İkinci yarıya değişiklik yapmadan başlayan siyah-beyazlılar maçın başından itibaren kalesindeki ilk tehlikesini 57. dakikada yaşadı. Pantic’in ceza sahası içinden çektiği sert şurt, Utku’nun koruduğu kalenin direğinde patladı. Hemen ardından Larin’in akıllıca verdiği pasla topla buluşan Gökhan Gönül karşı karşıya pozisyonda kötü bir vuruş yaparak fırsat tepti. Beşiktaş’ın sürpriz golcüsü Pepe 69. dakikada sahneye tekrar çıktı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başında yine Ricardo Quaresma vardı. Yıldız oyuncunun adrese teslim ortasına arka direkte iyi yükselen Pepe’nin kafa vuruşu kaleci Vladimir Stojkovic’in sağından ağlarla buluştu: 3-0. Portekizli stoper böylece son 2 maçta 3. golünü kaydetmiş oldu. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Beşiktaş 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Partizan’ı 3-0’la Sırbistan’a gönderdi.

Sanki forvet

Beşiktaş’ın stoperi Pepe bu sezon âdeta forvet gibi. Dün iki gol birden atan futbolcu takımını Avrupa Ligi’nde gruplara taşırken, Beşiktaş’ın iç sahadaki son 3 maçında da fileleri havalandırmayı başardı. Ligin ilk haftasında Akhisarspor ile oynanan karşılaşmada yaptığı kafa vuruşuyla siyah-beyazlı takımın bu sezon ligdeki ilk golüne imza atan Pepe, geçen hafta sonunda da Antalyaspor karşısında fileleri havalandırmıştı. Pepe dün de Partizan karşısında kafasını iki kere çalıştırdı ve 35’lik stoper henüz sezon başı olmasına rağmen 4 gole ulaştı.

Haydi rastgele

UEFA Avrupa Ligi’nde 2018-2019 sezonu grup kuralarının çekimi bugün 14.00’te Monaco’da yapılacak ve F.Bahçe, Beşiktaş ile Akhisarspor’un rakipleri belli olacak. 48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar 4’erli 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA’daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta yer alamayacak. Avrupa Ligi’nde grup maçları 20 Eylül’de başlayıp 13 Aralık’ta sona erecek. Son olarak Atletico Madrid’in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi’nin finali, 29 Mayıs’ta Azerbaycan’ın başşehri Bakü’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Böyle oynarsak bizi kimse yenemez

Pepe karşılaşmanın ardından, “Çok iyi bir maç çıkardık. Hatta bugüne kadar oynadığımız en iyi maçlardan biri diyebilirim. Takım olarak adanmışlık adına çok iyi bir maç sergiledik. Eğer ligde bu şekilde oynamaya devam edersek kesinlikle hiçbir takım bizi burada yenemez” derken, “Defans oyuncusu olarak görevim defans yapmak ama bu tarz pozisyonlarda gol atınca çok mutlu oluyorum. Bu sezonki hedefim kesinlikle şampiyon olmak ve Avrupa Ligi’nde de gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek” sözlerini kullandı.