Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi izle, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle gibi konuları merak eden futbolseverler internet üzerinden konuya dair bilgileri araştırıyor. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar Belediyespor'un rakipleri bugün çekilecek kura ile belli oluyor. Beşiktaş 1. torbada, Fenerbahçe 2. torbada yer alırken Akhisar Belediyespor ise kuraya 4. torbadan katılma hakkı elde etti. Temsilcilerimizin rakipleri heyecanla bekleniyor. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi izle, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda diye merak edenler için tüm bilgiler haberimizde...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi’nde 2018-2019 sezonu grup kuralarının çekimi bugün Fransa’da yapılacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde gruplar Monaco’da saat 14.00’te çekilecek kuraların ardından belli olacak. UEFA Avrupa Ligi grup aşamaları kura çekimi saat 14.00 itibariyle Eurosport 1 ekranlarından ve UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Süper Lig’i geçen sezon ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne 3. ön eleme turunda veda eden Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası’nın son sahibi Akhisarspor’un yanı sıra B36 Torshavn, Lask Linz ve Partizan’ı elemeyi başaran Beşiktaş kurada yer alacak.

48 takımın mücadele edeceği grup aşamasında takımlar 4’erli 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA’daki puan sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta yer alamayacak.

Buna göre temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor farklı gruplarda ilk ikiye girme mücadelesi verecek. Grup maçları 20 Eylül’de başlayıp, 13 Aralık’ta tamamlanacak.