Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri kim oldu? Beşiktaş Avrupa Ligi rakipleri kimler? Beşiktaş'ın UEFA kura sonuçları gibi merak edilenler haberimizde... UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi. Beşiktaş, kuraya 1. torbadan dahil oldu. Monaco'da gerçekleştirilen kura çekimlerinde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu? Beşiktaş'ın Avrupa'da yoluna devam ederken karşılaşacağı rakipleri kimler oldu? Beşiktaş taraftarlarının heyecanla beklediği kura sonuçları haberimizde olacak...

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ KİMLER?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde J grubunda yer alıyor. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri Genk, Malmö ve Sarpsborg oldu.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri:

1. Torba: Sevilla, Arsenal, Chelsea, Zenit, Bayer Leverkusen, Dynamo Kiev, Salzburg, Olympiakos, Villarreal, Anderlecht, Lazio

2. Torba: Sporting Lizbon, Ludogorets, København, Marsilya, Celtic, PAOK, AC Milan, Genk, Krasnodar, Astana, Rapid Wien

3. Torba: Real Betis, Qarabağ, BATE Borisov, Dinamo Zagreb, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Malmö, Spartak Moskva, Standard Liège, Zürich, Bordeaux, Rennes,

4. Torba: Apollon, Rosenborg, Vorskla Poltava, Slavia Praha, Akhisar Belediyespor, Jablonec, AEK Larnaca, Vidi, Rangers, Dudelange, Spartak Trnava, Sarpsborg