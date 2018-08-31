Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Malatyaspor Konyaspor maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Lige hızı başlayan Yeni Malatyaspor evinde 3 puan peşinde. Öte yandan Konyaspor ise zorlu deplasmandan 3 puan almanın hesabını yapıyor. Yeni Malatyaspor 3 haftada 7 puan toplarken Konyaspor'un ise 5 puanı var. Peki Malatya Konya maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

31 Ağustos Cuma günü Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma 21.45'te başlayacak. Hüseyin Göçek'in düdük çalacağı müsabaka saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise tg.com.tr'de

Muhtemel 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Seth, Mina, Sadık, Rahman, Ahmed, Guilherme, Pereira, Aleksic, Adem, Boutaib

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat, Ömer Ali, Jonsson, Moke, Fofana, Yatabare, Jahovic

Malatyaspor, galibiyete kilitlendi

Spor Toto Süper Lig’in ilk üç haftasında 7 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcular, sahalarında oynayacakları Atiker Konyaspor maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Sarı-siyahlı takımın savunma oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, Nurettin Soykan Tesisleri’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi bir kadroya sahip olduklarını söyledi.

Sezona iyi başladıklarını aktaran Çağıran, ilk üç haftada 7 puan topladıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Rahman Buğra Çağıran, her mevkide oynayabildiğini belirterek, takımın başarısı için nerede görev verilirse orada görev yapmaya hazır olduğunu kaydetti. Sahalarında karşılaşacakları Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürdüklerini dile getiren Rahman Buğra Çağıran, "Bu zamana kadar taraftarımız da bize çok güzel destek verdi, onların sayesinde bu puanları aldık diyebiliriz. Onların gücünü hissetmek bizim için çok güzel bir şey. Hazırlıklarımız sürüyor. Üzerimize düşeni sahada yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Rakibimizin eksik yönlerinin üzerine giderek inşallah cuma günü güzel bir skor almayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Sarı-siyahlı futbolcu, bu sezon geçen yılki başarılarının daha da üzerine çıkmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Chebake: "Hedefimiz 3 puan"

Faslı savunma oyuncusu Issam Chebake ise Atiker Konyaspor maçına odaklandıklarını aktararak, "Bu maçtan galibiyetle ayrılırsak Kayserispor karşısında aldığımız 1 puan çok daha önemli olacak." ifadesini kullandı. Chebake, iyi bir sezon geçirmek için sahalarındaki maçları kazanmaları gerektiğini anlatarak, "Atiker Konyaspor maçı zorlu geçecek ancak hedefimiz karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak." dedi.