Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Galatasaray'dan ayrılan Tolga Ciğerci ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, 1992 doğumlu milli oyuncu Tolga Ciğerci ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Tolga Ciğerci’ye hoş geldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.