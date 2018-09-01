Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kayserispor canlı şifresiz izle ve FB Kayseri maçı canlı skor kaç kaç gibi konular internette futbolseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe Kayseri maçı şifresiz izle, Fenerbahçe Kayseri canlı izle gibi merak edilenler haberimizde. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlıyor. Ligin 4. haftasında taraftarı karşısında galibiyet alarak rahatlamak isteyen Fenerbahçe, bir galibiyet iki beraberlik alan Kaysersipor'u konuk ediyor. İki takım da maça üç puan parolasıyla çıkıyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen maçta Ümit Öztürk düdük çalacak. İşte Fenerbahçe Kayserispor maçına dair tüm ayrıntılar...

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Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 19.15'te başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan- Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Alper, Ayew, Dirar, Slimani

SAKAT: Aatif

CEZALI: Yok

KAYSERİSPOR: Lung- Lopes, Sapunaru, Kana Biyik, Atila, Mensah, Rotman, Deniz, Chery, Bilal, Umut

SAKAT: Sakıb

CEZALI: Yok

Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Ligin ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 2 yenilgi alarak 3 puan toplayabilen ve 11. sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, Kayserispor önünde kazanarak moral bulmaya çalışacak. İlk 3 maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek namağlup yoluna devam eden Kayserispor ise 5 puanla 6. sırada bulunuyor. Ülker Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Fenerbahçe ile Kayserispor 45. maça çıkıyor

Geride kalan lig maçlarında Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 28-6, gol sayısında da 101-44 üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, Kayserispor'u ligdeki son 4 maçta sadece bir kez yenebildi, bu müsabakalarda taraftarlar toplam 22 gol izledi. İstanbul'daki son iki maç 3-3 bitti, Fenerbahçe 15, Kayserispor 2 kez galip geldi

Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde bugün 45. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 44 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 6 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 101 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 3-3 bitti, Kayseri'de Fenerbahçe 5-0 kazandı.

Fenerbahçe son 4 maçtan birini kazanabildi

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 4 maçtan birini kazanabildi.

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmandaki müsabakada 5-0 galip geldi.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 4 müsabakada taraftarlar toplam 22 gol izledi.