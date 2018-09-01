Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümraniyespor Giresunspor canlı şifresiz izle ve Ümraniye Giresun maçı canlı skor kaç kaç futbolseverler tarafından araştırılıyor. İlk üç haftadan üç puan çıkaran ev sahibi ekip, kendi evinde oynayacağı karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor. 3'te 3 yapan deplasman ekibi Giresunspor ise seriyi devam ettirerek iddialı bir başlangıç yapmak istiyor. Üç puanı hedefleyen iki takımın maçı heyecanlı geçecek gibi görünüyor. Ümraniyespor Giresunspor maçı canlı izle, Ümraniye Giresun şifresiz izle, kaç kaç gibi merak edilen tüm detaylar sizlerle...

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Ümraniyespor Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig 2018 - 2019 Sezonu 4. haftasında Ümraniyespor ile Giresunspor takımları zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Maç 1 Eylül 2018'de saat 17:00 itibari ile Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda başlayacak olup maç ve maçın özetleri beIN Sports ekranlarından takip edilebilecektir.

Giresunspor'da hedef 4'te 4

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, Ümraniyespor karşılaşmasıyla 4'te 4 yapıp milli maçlar arasına zirvede girmek istediklerini söyledi.

Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk üç maçı kazanarak lige iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Her maçta hedeflerinin galibiyet olduğunu ifade eden Kazancıoğlu, "Biz maç maç düşünüyoruz, ilerisi konusunda bir şey konuşmak için erken. Temkinli ve emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Şimdi önümüzde Ümraniyespor maçı var. Ümraniyespor maçıyla 4'te 4 yapıp milli maç arasına zirvede girmek istiyoruz." dedi.

Kazancıoğlu, deplasmanda oynamalarına rağmen taraftarların takımı yalnız bırakmayacağına işaret ederek, "İstanbul bizim için deplasman değil, orada yaşayan Giresunlu hemşehrilerimiz takımlarını yalnız bırakmaz. Seyircimizin de desteğini alarak inşallah galip geliriz." diye konuştu.

Ümraniyespor'da transfer çalışmaları

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Birol Parlak ve Levy Madinda'yı kadrosuna kattı.

Ümraniyespor Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, son olarak Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen defans oyuncusu Birol Parlak ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

İstanbul temsilcisi, geçen sezonu Yunan ekibi Asteras Tripoli de tamamlayan Gabonlu orta saha oyuncusu Levy Madinda ile de 1 yıllığına anlaşmaya vardı.

Öte yandan, yapılan açıklamada kulübün altyapısından yetişen Buğra Saral (19), Yasin Akkuru (18) ve Fuat Bavuk'la (18) 1'er yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı da kaydedildi.