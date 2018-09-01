Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akhisarspor Sivasspor maçı canlı şifresiz izle ve Akhisar Sivas maçı canlı skor kaç kaç gibi konular futbolseverler tarafından internette araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. hafta mücadeleleri Akhisarspor ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla sürüyor. UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak olan Akhisarspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'un tek amacı deplasmandan galibiyet çıkarmak. Akhisarspor ise ilk üç haftada sadece bir puan alabildi. Acil olarak üç puana ihtiyaç duyan Akhisar, evinde kazanmak istiyor. Akhisarspor Sivasspor canlı izle, Akhisarspor Sivasspor şifresiz izle, canlı anlatım gibi merak edilen detaylar haberimizde...

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Akhisarspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 19.15’te başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

11. randevu

Akhisarspor, yarın Demir Grup Sivasspor ile lig tarihinde 11. kez karşılaşacak. Rakibiyle daha önce 10 lig maçına çıkan yeşil-siyahlılar, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 13 gol atan Akhisarspor, kalesinde 12 gol gördü. İç sahada Demir Grup Sivasspor’a karşı mağlubiyeti bulunmayan Ege temsilcisi, sahasında çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Sivasspor galibiyete odaklandı

Spor Toto Süper Lig’de son 2 haftada 6 puan kaybeden Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor deplasmanından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Lige evinde oynadığı Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle başlayan ve deplasmanda Trabzonspor’a 3-1, sahasında Kasımpaşa’ya 3-0 mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, kötü gidişi yarın dış sahada Akhisarspor ile oynayacağı karşılaşmada durdurmak istiyor. Ligde geride kalan 3 haftada topladığı 3 puanla 13’üncü sırada yer alan Demir Grup Sivasspor, 1 puanla 16’ncı sırada bulunan Akhisarspor’un konuğu olacak. Akhisarspor ile Demir Grup Sivasspor arasında Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda yarın saat 19.15’de oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Kırmızı-beyazlı ekipte, Akhisarspor karşılaşması öncesi orta saha oyuncuları Delvin N’Dinga ve Mert Hakan Yandaş ile golcü Muhammet Demir’in sakatlıkları bulunuyor.