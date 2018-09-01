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Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Gülnaz Büşranur Coşkun bronz madalya kazandı
01.09.2018 - 17:38 | Son Güncelleme: 01.09.2018 - 17:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Okçuluk Şampiyonası Olimpik Yay'da kadınlarda Gülnaz Büşranur Coşkun bronz madalya kazandı.
Etiketler : gülnaz büşranur coşkun,avrupa okçuluk şampiyonası,okçuluk,
578626 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/578626.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
3
3
0
0
10
1
9
9
2
Kasımpaşa
3
3
0
0
8
3
5
9
3
Malatyaspor
3
2
1
0
4
1
3
7
4
Başakşehir
3
2
0
1
6
3
3
6
5
Beşiktaş
3
2
0
1
7
5
2
6
6
Kayserispor
3
1
2
0
2
0
2
5
7
Konyaspor
3
1
2
0
7
6
1
5
8
Ankaragücü
3
1
1
1
5
5
0
4
9
Trabzonspor
3
1
1
1
5
5
0
4
10
Antalyaspor
3
1
1
1
6
7
-1
4
11
Fenerbahçe
3
1
0
2
2
3
-1
3
12
Göztepe
3
1
0
2
2
4
-2
3
13
Sivasspor
3
1
0
2
2
6
-4
3
14
Çaykur Rizespor
3
0
2
1
3
4
-1
2
15
Bursaspor
3
0
2
1
2
3
-1
2
16
Akhisar Bld.Spor
3
0
1
2
3
6
-3
1
17
Erzurum BB
3
0
1
2
3
6
-3
1
18
Alanyaspor
3
0
0
3
0
9
-9
0
4. Hafta Maçları
8/31/2018
Yeni Malatyaspor - Atiker Konyaspor
9/1/2018
Fenerbahçe - Kayserispor
9/1/2018
Akhisarspor - Sivasspor
9/1/2018
Trabzonspor - Galatasaray
9/1/2018
Alanyaspor - Göztepe
9/2/2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Medipol Başakşehir Fk
9/2/2018
Kasımpaşa - Mke Ankaragücü
9/2/2018
Antalyaspor - Çaykur Rizespor
9/2/2018
Bursaspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
4
4
0
0
9
1
8
12
2
Boluspor
4
4
0
0
7
2
5
12
3
Giresunspor
3
3
0
0
6
1
5
9
4
Altay
3
2
1
0
7
1
6
7
5
Adana Demirspor
3
2
0
1
2
1
1
6
6
Hatayspor
3
1
1
1
3
2
1
4
7
Afjet Afyonspor
4
1
1
2
6
6
0
4
8
Gaziantep BB
3
1
1
1
2
2
0
4
9
Denizlispor
3
1
1
1
1
1
0
4
10
İstanbulspor
3
1
1
1
5
9
-4
4
11
Osmanlıspor
4
1
0
3
3
3
0
3
12
Ümraniye
3
1
0
2
3
5
-2
3
13
Altınordu
3
0
2
1
2
3
-1
2
14
Balıkesirspor
3
0
2
1
2
5
-3
2
15
Adanaspor
3
0
1
2
2
5
-3
1
16
Karabükspor
3
0
1
2
2
5
-3
1
17
Elazığspor
3
0
1
2
2
5
-3
1
18
Eskişehirspor
3
0
1
2
3
10
-7
1