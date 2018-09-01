Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanyaspor Göztepe maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, Alanyaspor'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta evinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Göztepe, bu sezon puan yüzü göremeyen Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Göztepe 3 maçta 3 puan toplarken, Alanyaspor ise 3 hafta içinde puan alamadı. Peki Alanya Göztepe maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

ALANYASPOR GÖZTEPE MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

Alanyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okullararası Stadı’nda Yaşar Kemal Uğurlu’nun düdük çalacağı karşılaşma saat 21.45’te başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İki takım arasında geçen sezon oynanan maçlarda kazanan çıkmadı. İzmir’deki randevu 3-3, Alanya’daki rövanş ise 1-1 berabere bitti.

Göztepe’de sakatlıkları süren stoper Kadu ve orta saha Atakan’ın yanı sıra ayak bileğinden sorun yaşayan yeni transfer golcü Sokol Cikalleshi, Alanyaspor’a karşı forma giyemeyecek.

Göz-Göz’de cezası sona eren orta saha Andre Castro ise görev verilmesi halinde sahadaki yerini alabilecek. Sarı-kırmızılıların İzmir’e getirdiği forvet oyuncusu Cameron Jarome’un ise kafileye dahil edilmesi bekleniyor. Teknik Direktör Bayram Bektaş, Fenerbahçe galibiyetiyle kara bulutları dağıttıklarını söyledi. Moral ve özgüvenlerinin yüksek olduğunu dile getiren genç teknik adam, "Milli maç arasına iyi bir şekilde girmek istiyoruz. Hafta içinde çok sıkı bir şekilde hazırlandık. Alanyaspor 3 maçını kazanamamış olabilir ancak bu kesinlikle rehavete kapılanacak bir durum değil. Alanya iyi bir takım. Onlar da bizimle oynayacakları maça final gözüyle bakıyorlar. Biz ise sadece kendi işimize bakacağız. Kafamızda kurguladığımız sistemi en iyi şekilde sahaya yansıtıp, iyi bir futbolla 3 puanı almak istiyoruz" dedi.