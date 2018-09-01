Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehirspor Karabükspor canlı şifresiz izle ve Eskişehir Karabük maçı canlı skor kaç kaç futbolseverler tarafından araştırılıyor. İlk 3 haftadan 1 puan çıkaran ev sahibi ekip, kendi evinde oynayacağı karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor. Aynı şekilde 3 haftadan yalnızda 1 puan çıkarabilen Karabükspor ise deplasmanda 3 puan peşinde. Üç puanı hedefleyen iki takımın maçı heyecanlı geçecek gibi görünüyor. Eskişehir Karabükspor maçı canlı izle, Eskişehirspor Karabük şifresiz izle, kaç kaç gibi merak edilen tüm detaylar sizlerle...

ESKİŞEHİRSPOR KARABÜKSPOR MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

ESKİŞEHİRSPOR-KARABÜKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'de heyecan başlıyor. Ligin dördüncü haftasında oynanacak Eskişehirspor-Karabükspor maçı naklen yayınlanacak.1 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'te oynanacak maç, beIN Sports MAX 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Ligin üçüncü haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Boluspor-Ümraniyespor: 3-1

İstanbulspor-Altay: 0-5

Giresunspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-0

Denizlispor-Hatayspor: 0-0

Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor: 0-1

Gençlerbirliği-Eskişehirspor: 5-0

Balıkesirspor Baltok-Osmanlıspor: 0-3

Adanaspor-Afjet Afyonspor: 0-2

Kardemir Karabükspor-Altınordu: 1-1