Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında karşılaştığı Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor maç sonu rakibine göndermede bulundu.

Yeni stadı Medical Park Stadyumu'nda oynadığı üç G.Saray karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, resmi siteden yaptığı paylaşımda "Artık sarmıyor" ifadesini kullandı.



İşte o paylaşım: