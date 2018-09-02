Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında karşılaştığı Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor maç sonu rakibine göndermede bulundu.
Yeni stadı Medical Park Stadyumu'nda oynadığı üç G.Saray karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, resmi siteden yaptığı paylaşımda "Artık sarmıyor" ifadesini kullandı.
 
İşte o paylaşım: