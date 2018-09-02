Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında karşılaştığı Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor maç sonu rakibine göndermede bulundu.
Yeni stadı Medical Park Stadyumu'nda oynadığı üç G.Saray karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, resmi siteden yaptığı paylaşımda "Artık sarmıyor" ifadesini kullandı.
İşte o paylaşım:
Trabzonspor'dan G.Saray'a olay gönderme!
02.09.2018 - 00:11 | Son Güncelleme: 02.09.2018 - 00:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında karşılaştığı Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, maç sonu rakibine göndermede bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında karşılaştığı Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor maç sonu rakibine göndermede bulundu.
Etiketler : trabzonspor,galatasaray,süper lig,
578653 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/578653.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
3
3
0
0
10
1
9
9
2
Kasımpaşa
3
3
0
0
8
3
5
9
3
Konyaspor
4
2
2
0
8
6
2
8
4
Malatyaspor
4
2
1
1
4
2
2
7
5
Başakşehir
3
2
0
1
6
3
3
6
6
Beşiktaş
3
2
0
1
7
5
2
6
7
Kayserispor
3
1
2
0
2
0
2
5
8
Ankaragücü
3
1
1
1
5
5
0
4
9
Trabzonspor
3
1
1
1
5
5
0
4
10
Antalyaspor
3
1
1
1
6
7
-1
4
11
Fenerbahçe
3
1
0
2
2
3
-1
3
12
Göztepe
3
1
0
2
2
4
-2
3
13
Sivasspor
3
1
0
2
2
6
-4
3
14
Çaykur Rizespor
3
0
2
1
3
4
-1
2
15
Bursaspor
3
0
2
1
2
3
-1
2
16
Akhisar Bld.Spor
3
0
1
2
3
6
-3
1
17
Erzurum BB
3
0
1
2
3
6
-3
1
18
Alanyaspor
3
0
0
3
0
9
-9
0
4. Hafta Maçları
31.8.2018
Yeni Malatyaspor - Atiker Konyaspor
1.9.2018
Fenerbahçe 2 - 3 Kayserispor
1.9.2018
Akhisarspor 1 - 1 Sivasspor
1.9.2018
Trabzonspor - Galatasaray
1.9.2018
Alanyaspor - Göztepe
2.9.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Medipol Başakşehir Fk
2.9.2018
Kasımpaşa - Mke Ankaragücü
2.9.2018
Antalyaspor - Çaykur Rizespor
2.9.2018
Bursaspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
4
4
0
0
9
1
8
12
2
Boluspor
4
4
0
0
7
2
5
12
3
Giresunspor
4
3
0
1
6
3
3
9
4
Altay
3
2
1
0
7
1
6
7
5
Adana Demirspor
3
2
0
1
2
1
1
6
6
Ümraniye
4
2
0
2
5
5
0
6
7
Balıkesirspor
4
1
2
1
4
6
-2
5
8
Hatayspor
3
1
1
1
3
2
1
4
9
Afjet Afyonspor
4
1
1
2
6
6
0
4
10
Gaziantep BB
3
1
1
1
2
2
0
4
11
Denizlispor
3
1
1
1
1
1
0
4
12
İstanbulspor
3
1
1
1
5
9
-4
4
13
Eskişehirspor
4
1
1
2
5
10
-5
4
14
Osmanlıspor
4
1
0
3
3
3
0
3
15
Altınordu
3
0
2
1
2
3
-1
2
16
Adanaspor
3
0
1
2
2
5
-3
1
17
Elazığspor
4
0
1
3
3
7
-4
1
18
Karabükspor
4
0
1
3
2
7
-5
1