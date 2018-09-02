Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTANFenerbahçe tamamlanan kadrosuyla çıktığı ilk maçta evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Yeni transferler Harun Tekin, Diego Reyes ve İslam Slimani de Kadıköy’de ilk defa sahne aldı. Maça atak bir futbolla başlayan sarı-lacivertliler 9. dakikada Valbuena ile gole yaklaşsa da Fransız futbolcunun şutunda kaleci Lung gole izin vermedi. 12’de Slimani’nin yakın mesafeden kafa vuruşu auta giderken, Fener’in beklediği gol iki dakika sonra geldi. Sezon başından bu yana en fazla eleştirilen isimler yer alasında yer alan Hasan Ali Kaldırım soldan ortaladı, Andre Ayew Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Kayserispor filelerine bıraktı: 1-0. Golden beş dakika sonra Valbuena’nın harika pasında Slimani, Lung’un üzerinden aşıramayınca sarı-lacivertliler farkı ikiye çıkarma fırsatını kaçırdı. İlk yarı bu sonuçla bitti.



Kayseri fırtınası

İkinci yarıda ise âdeta futbol fırtınası yaşandı. Fenerbahçe ilk yarıdaki etkisini kaybederken, Kayserispor sahneye çıktı. 52’de Mensah’ın kullandığı serbest vuruşta kimse müdahale etmeyince yerden seken top Harun’un bakışları arasında filelerle buluştu: 1-1. Golden sonra ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, Slimani ile bir kez daha öne geçti. 57’de Ayew’den aldığı pası iyi değerlendiren Cezayirli düzgün bir vuruşla ilk golüne imza attı: 2-1. Oyundan düşmeyen Kayserispor 61’de bir kere daha eşitliği yakaladı. Sağdan yapılan orta, Skrtel’in ters kafa vuruşuyla ağlarla buluştu: 2-2. İki defa öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Fenerbahçe, bu dakikadan sonra oyundan düştü. 69’da Chery’nin ceza sahası dışından çektiği şut Harun’u mağlup edince Kayserispor İstanbul’da 3 puanı 3 golle aldı: 3-2.

Fatura Cocu’ya çıktı

Fenerbahçe’nin son üç maçından yenilgiyle ayrılmasından sonra sarı-lacivertli taraftarlar teknik direktör Phillip Cocu’yu “istenmeyen adam” ilan etti. Kadıköy’de kaybedilen maçtan sonra sosyal medyada Cocu’ya taraftarlardan öfke yağdı. Taraftarlar “Geç olmadan” başlığı altında “Ne bir oyun okuma becerisi var ne de bir oyun planı”, “Cocu teknik direktörlüğü bilmiyor, yol yakınken gönderin”, Fenerium’da kanser ilacı reyonu istiyoruz” şeklinde sitemlerde bulundu.

Utanç duymalıyız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Kayserispor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Üst üste aldıkları üç yenilgi sebebiyle büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Hollandalı teknik adam, “Bu maçla ilgili çok fazla şey söylemeye gerek yok. Utanç duymamız gereken bir performans sergiledik. 2-1’den sonra akıllı oynamamız gerekiyordu. Kulüp ve takım içindeki değişimler kesinlikle bahane olamaz. Saha içindeki durumlardan dolayı kaybettik bu maçı. Ne olursa olsun kazanmalıydık. Taraftarlarımız arkamızdaydı, son dakikaya kadar desteklerini esirgemediler. Ama onlara hak ettikleri galibiyeti veremedik” diye konuştu. “Şu anda şampiyonluğu konuşmayalım” diyen Cocu, “Millî maç arasını iyi değerlendirmeliyiz. Bu durumdan çıkmak için savaşmamız gerekiyor” dedi.