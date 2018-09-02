Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Liglere milli ara veriliyor. Grupta 7 Eylül Cuma günü Trabzon'da Rusya'yla, 10 Eylül Pazartesi günü ise deplasmanda İsveç'le karşılaşacak ay-yıldızlı ekip, yarın Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde bir araya gelecek.

İstanbul'da 3 gün kalacak milliler, 6 Eylül Perşembe günü Trabzon'a gidecek. Teknik direktör Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, maçın oynanacağı Medical Park Stadı'nda aynı gün basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, toplantının ardından son çalışmasını gerçekleştirecek.

A Milli Takım, İsveç karşılaşması için 8 Eylül Cumartesi günü Trabzon'dan İsveç'e geçecek. Teknik direktör Lucescu ile aday kadrodan bir futbolcu, 9 Eylül Pazar günü müsabakanın da oynanacağı Friends Arena'da düzenlenecek basın toplantısına katılacak ve ardından maç öncesi son idman gerçekleştirilecek.

Ay-yıldızlılar, İsveç ile oynayacağı karşılaşmadan 1 gün sonra İstanbul'a gelecek.

Aday kadro

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Gökhan Gönül (Beşiktaş), Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Ömer Bayram, Serdar Aziz (Galatasaray)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Berkay Özcan (Stuttgart), Cengiz Ünder (Roma), Emre Akbaba (Galatasaray), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Serdar Gürler (Huesca), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)