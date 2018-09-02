Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor Beşiktaş maçı canlı şifresiz izle ve Bursa BJK maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. hafta karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ligin iddialı iki ekibi, Bursa'da karşı karşıya geliyor. Saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. İlk hafta Fenerbahçe'ye konuk olan ve heyecanlı geçen maç sonra üç puanı deplasmanda bırakan Bursaspor, sonrasında Kayserispor ve Konyaspor ile berabere kalmıştı. Beşiktaş ise ilk üç haftadan iki galibiyet, bir mağlubiyet çıkararak altı puana sahip. Bursa Beşiktaş canlı izle, Bursaspor BJK şifresiz izle, Bursaspor Beşiktaş canlı anlatım gibi maça dair merak edilen bütün detaylar futbolseverlerle haberimizde buluşuyor...

BURSASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

Bursaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İl Güvenlik Kurulu kararıyla deplasman takımı taraftarının maça alınmayacağı mücadele, bu akşam saat 21.45’te oynanacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi tg.com.tr'de sizlerle olacak...

MUHTEMEL 11'LER

BURSASPOR: Okan, Barış, Vergini, Ertuğrul, Latovlevici, Saivet, Aytaç, Yusuf, Furkan, Lima, Stancu

SAKAT: Onur Atasayar

CEZALI: Yok

BEŞİKTAŞ: Karius, (Utku), Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Tolgay, Babel (Caner), Negredo

SAKAT: Tolga Zengin

CEZALI: Yok

BEŞİKTAŞ'TA KARİUS VE LJAJİC KADRODA

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni transferler kaleci Karius ile Ljajic'i Bursaspor kadrosuna aldı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Bursaspor ile yarın oynayacağı maç için kara yolu ile Bursa'ya gitti.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Bursaspor maçı kadrosuna 23 futbolcumuzu dahil etti. Tecrübeli teknik adam yeni transferler Karius ve Ljajic'i de kadroya dahil etti. Bursa kafilesinde şu oyuncular yer alıyor:

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Pepe, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Adriano Correia, Caner Erkin, Gary Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Ryan Babel, Güven Yalçın, Alvaro Negredo, Cyle Larin, Vagner Love."

İKİ TAKIM LİGDE 98 KEZ KARŞILAŞTI

İki takım arasında, Bursaspor'un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 98 lig maçından 45'ini Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 37 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 10 maçı yitirmeyen siyah-beyazlıların ligdeki 135 golüne, yeşil-beyazlılar 88 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı, ikinci yarıda Bursa'daki karşılaşma 2-2 tamamlandı.

Beşiktaş, son 16 maçtan birini yitirdi

Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere Bursaspor ile ligde yaptığı son 16 maçtan 13'ünü kazandı, 2'sinde berabere kaldı, sadece birini yitirdi.

Siyah-beyazlılar, 2010-2011 sezonunda İstanbul'daki maçı 1-0 kazandı, Bursa'da yapılması gereken karşılaşma, ev sahibi takım taraftarlarının maç öncesi stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle başlamadan iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, karşılaşmayı 3-0 hükmen Beşiktaş lehine tescil etti.

Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda Bursa'da 2-1, İstanbul'da 3-1 galip geldi. 2012-2013'te İstanbul'daki randevu 3-3 bitti, Bursa'da ev sahibi ekip 3-0 kazandı. 2013-2014'te Beşiktaş, deplasmanda 3-0, evinde 1-0 galip geldi. 2014-2015'te Beşiktaş, Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla gülen taraf oldu. 2015-2016'daki müsabakaları siyah-beyazlılar, Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş, evindeki maçta 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı, deplasmanda da rakibine 2-0 üstünlük kurdu. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'daki randevuda siyah-beyazlılar sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı, ikinci yarıda Bursa'da taraflar 2-2'lik eşitliği bozamadı.

Bursa'daki maçlar

Bursaspor ile Beşiktaş arasında Bursa'da yapılan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından siyah-beyazlı ekibin 4 farklı üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında Bursa'da yapılan 48 maçta Beşiktaş 16, Bursaspor 12 galibiyet aldı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Bursaspor evinde 48 gol atıp, kalesinde 49 gol gördü.

Bu arada, taraflar arasında 1992-1993 sezonunda Bursa'da oynanması gereken karşılaşma, ev sahibi takımın cezası nedeniyle Ankara'da yapıldı ve Beşiktaş 3-0 galip geldi. 2010-2011 sezonunda ise Bursa'da yapılması gereken müsabaka, ev sahibi takım taraftarlarının stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle oynanamazken, Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ı 3-0 hükmen galip ilan etti.

Rekabetten ilginç notlar

Beşiktaş ile Bursaspor arasında yapılan ilk 14 lig maçından tam 12 tanesi berabere sonuçlandı.

İki takım arasında 1967-1968 ile 1973-1974 sezonları arasındaki ilk 14 lig maçında taraflar birer galibiyet alabildi, diğerlerinde skor olarak birbirlerine üstünlük kuramadı.

Bursaspor, 9 Kasım 1997'de evinde 2-1 kazandığı müsabakanın ardından, üst üste 14 lig maçında Beşiktaş'ı yenemedi. Yeşil-beyazlı ekip bu süre içinde sadece 4 beraberlik alırken, 10 kez mağlup oldu, galibiyet hasretine 13 Mayıs 2007'de evinde 3-0'lık sonuçla son verdi.

Beşiktaş ise Bursaspor'a karşı lig tarihinde ilk galibiyetini ancak rekabetteki 9. randevuda alabildi. İki takım arasındaki ilk 8 maçtan 7'si berabere bitti, birini Bursaspor kazandı, siyah-beyazlılar, rakibi karşısında ancak 9. buluşmada galip gelebildi.