Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa Ankaragücü maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, Ankaragücü'nü konuk ediyor. Lige hızlı bir başlangıç yapan Kasımpaşa 3'te 3 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. 4. galibiyetini alarak 12 puana ulaşıp liderliğini sürdürmek istiyor. Öte yandan Ankaragücü ise 3 maçta 4 puan toplayabildi. Kasımpaşa evinde mutlak galibiyet peşinde. Ankaragücü ise zorlu deplasmandan puan veya puanlar çıkarmanın hesabını yapıyor. Peki Kasımpaşa Ankaragücü maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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Kasımpaşa - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 19.15’te başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise tg.com.tr'de.

Paşa galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonuna galibiyetlerle başlayan Kasımpaşa, taraftarı önünde oynayacağı ikinci maçında da 3 puan alarak galibiyet serisini 4 maça taşımayı hedefliyor. Süper Lig’in ilk 3 haftalık döneminde 9 puanı bulunan lacivert-beyazlılar, ligin en çok gol atan ikinci takımı konumunda. 3 haftada 8 gol atma başarısı gösteren Paşa, Ankara temsilcisi karşısında sarı-kırmızılıları geride bırakarak ligin en çok gol atan takımı olmak istiyor.

Diagne’den etkili performans

Kasımpaşa’nın geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, bu sezona adeta fırtına gibi giriş yaptı. Senegalli futbolcu, forma giydiği 3 maçta attığı 5 golle futbolseverleri mest etti. Teknik Direktör Kemal Özdeş’in de ilk 11’de değişmeyen ismi olarak dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de 2018 yılında en fazla gol atan oyuncu unvanını almış oldu. Gol krallığında da zirveyi temsil eden Diagne, sarı-lacivertliler karşısında gollerine devam edip adından sıkça söz ettirmenin peşinde.