Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mücadelenin 15. dakikada Herrera ile öne geçen Porto, 28. dakikad Aboubakar ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi. Karşılaşmanın 90. dakikasında sahneye Moussa Marega çıktı ve Porto, Moreirense'yi 3-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Porto 4. hafta sonunda 9 puana ulaştı. Moreirense ise 4 puanda kaldı.