Mücadelenin 15. dakikada Herrera ile öne geçen Porto, 28. dakikad Aboubakar ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi. Karşılaşmanın 90. dakikasında sahneye Moussa Marega çıktı ve Porto, Moreirense'yi 3-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Porto 4. hafta sonunda 9 puana ulaştı. Moreirense ise 4 puanda kaldı.
Porto 3 puanı 3 golle aldı
03.09.2018 - 01:38 | Son Güncelleme: 03.09.2018 - 01:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Portekiz Ligi'nde 4. hafta mücadelesinde Porto ile Moreirense karşı karşıya geldi.
Etiketler : porto,galatasaray,
578774 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/578774.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Kasımpaşa
4
4
0
0
10
4
6
12
2
Galatasaray
4
3
0
1
10
5
5
9
3
Başakşehir
4
3
0
1
7
3
4
9
4
Kayserispor
4
2
2
0
5
2
3
8
5
Konyaspor
4
2
2
0
8
6
2
8
6
Trabzonspor
4
2
1
1
9
5
4
7
7
Beşiktaş
4
2
1
1
8
6
2
7
8
Malatyaspor
4
2
1
1
4
2
2
7
9
Antalyaspor
4
2
1
1
8
8
0
7
10
Ankaragücü
4
1
1
2
6
7
-1
4
11
Sivasspor
4
1
1
2
3
7
-4
4
12
Bursaspor
4
0
3
1
3
4
-1
3
13
Fenerbahçe
4
1
0
3
4
6
-2
3
14
Göztepe
4
1
0
3
2
5
-3
3
15
Alanyaspor
4
1
0
3
1
9
-8
3
16
Çaykur Rizespor
4
0
2
2
4
6
-2
2
17
Akhisar Bld.Spor
4
0
2
2
4
7
-3
2
18
Erzurum BB
4
0
1
3
3
7
-4
1
4. Hafta Maçları
31.8.2018
Yeni Malatyaspor - Atiker Konyaspor
1.9.2018
Fenerbahçe 2 - 3 Kayserispor
1.9.2018
Akhisarspor 1 - 1 Sivasspor
1.9.2018
Trabzonspor 4 - 0 Galatasaray
1.9.2018
Alanyaspor 1 - 0 Göztepe
2.9.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0 - 1 Medipol Başakşehir Fk
2.9.2018
Kasımpaşa 2 - 1 Mke Ankaragücü
2.9.2018
Antalyaspor 2 - 1 Çaykur Rizespor
2.9.2018
Bursaspor 1 - 1 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
4
4
0
0
9
1
8
12
2
Boluspor
4
4
0
0
7
2
5
12
3
Giresunspor
4
3
0
1
6
3
3
9
4
Altay
4
2
2
0
9
3
6
8
5
Adana Demirspor
4
2
1
1
4
3
1
7
6
Gaziantep BB
4
2
1
1
3
2
1
7
7
Ümraniye
4
2
0
2
5
5
0
6
8
Altınordu
4
1
2
1
6
3
3
5
9
Balıkesirspor
4
1
2
1
4
6
-2
5
10
İstanbulspor
4
1
2
1
7
11
-4
5
11
Afjet Afyonspor
4
1
1
2
6
6
0
4
12
Hatayspor
4
1
1
2
3
3
0
4
13
Denizlispor
4
1
1
2
1
5
-4
4
14
Eskişehirspor
4
1
1
2
5
10
-5
4
15
Osmanlıspor
4
1
0
3
3
3
0
3
16
Adanaspor
4
0
2
2
4
7
-3
2
17
Elazığspor
4
0
1
3
3
7
-4
1
18
Karabükspor
4
0
1
3
2
7
-5
1