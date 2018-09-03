Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Geçtiğimiz hafta ligde Antalyaspor’a yenildikten sonra hafta arasında Partizan’ı eleyerek Avrupa Ligi’nde gruplara kalan Beşiktaş, galibiyeti bulunmayan Bursaspor’a misafir oldu. Tolga Zengin’in sakatlığında son iki maçta kalede olan genç kaleci Utku’nun yerine yeni transfer Karius kaledeydi Beşiktaş’ta. Yenilerden Ljajic ise kulübede. Beşiktaş maça baskılı başladı. 6’da Pepe’nin kafa şutu yandan auta çıkarken, 10’da Stancu’nun ara pasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Lima vuruşunu yaptı. Açıyı iyi daraltan Karius, gole izin vermedi. İlk 25 dakikadan sonra Bursaspor üst üste baskı yemeye başlayınca Samet Aybaba 30’da Burak’ın yerine Yusuf Erdoğan’ı sahaya sürdü. Genç oyuncu çok geçmeden soldan daldığı pozisyonda iki kişiyi geçip ortasını yaptı, ancak Pepe ayak koyup tehlikeyi önledi. İlk yarıdan gol sesi çıkmadı.



Ozzy pişirdi, Babel yedi

51’de hızlı gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan driplingle yarı alanı geçti, harika bir pasla Babel’i gördü. Topa sahip olan Hollandalı usta işi vuruşla ağları gördü: 1-0. ‘Ofsayt’ tereddütlerine VAR ‘gol’ dedi. Bu golden iki dakika sonra Ozzy bu defa Negredo’yu savunmanın arkasına kaçırdı. İspanyol oyuncunun sert şutunda Okan başarılıydı. Golden sonra Beşiktaş biraz frene basarken Bursaspor beraberlik için yüklendi. 65’te Yusuf’un ortasında Sakho’nun müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti. 80’de Babel-Negredo ikilisinin baskısında Bursa defansı zor anlar yaşasa da kaleci Okan topa sahip oldu. Latovlevici’nin son bölümde bazukası üst direği yalayıp auta gitti. 86’da Yusuf’un soldan ortasında Sakho, Pepe ve Karius’tan önce hamleyi yapıp skoru ilan etti: 1-1.

Bir gariplik var

Beşiktaş’ta bir şeyler ters gidiyor. Oyuncularının dünkü maçta Şenol Güneş’e gösterdikleri tavır hayli dikkat çekiciydi. Karşılaşmanın 30. dakikasında verilen su molasında Şenol Güneş, Medel-Tolgay-Oğuzhan üçlüsünü yanına çağırdı. Oğuzhan’ın isteksiz ve yavaş hareket etmesi sonrası tecrübeli hoca çılgına döndü ve Ozzy’den yanına çabuk gelmesini istedi. Futbolcusuna çıkışan Güneş’in hışmından bir diğer oyuncusu Tolgay da nasibini aldı. Hocasının saha içinde yapacaklarıyla ilgili verdiği talimatları lakayt bir tavırla dinleyen Tolgay’a sert çıkan Güneş, “Bir şey anlatıyorum, beni dinle” uyarısında bulundu.

Aptalca bir laf etmeyeyim!

Saha içinde Güneş-Oğuzhan-Tolgay arasında yaşanan gerginlikten sonra maçın ardından da ilginç bir gelişme yaşandı. Ryan Babel, yayıncı kuruluşun canlı yayınına son derece moralsiz çıktı. Karşılaşmayla ilgili soruya, ‘’Çok duygusal durumdayım. Aptalca bir şey söylemek yerine, bir şey söylememek daha iyi’’ cevabını veren Babel, gelecek haftalarla ilgili soruyu ise ‘’Bilmiyorum’’ diye karşıladı. Babel’in attığı gole sevinmemesi de ayrı bir detaydı.