Galatasaray Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Profesyonel futbolcu Anthony Modeste'nin Kulübümüze transferi bu aşamada maalesef hukuken mümkün görülmemektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.
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Galatasaray Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Profesyonel futbolcu Anthony Modeste'nin Kulübümüze transferi bu aşamada maalesef hukuken mümkün görülmemektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.
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