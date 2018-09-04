Beşiktaş'ın 2018-19 sezonu UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma giyecek futbolcular açıklandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, Atiba Hutchinson'ı kadroya dahil etmedi.
Beşiktaş'ın kadrosunda şu futbolcular yer alıyor;
Kaleciler: Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran (B) Ersin Destanoğlu (B)
Defans: Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Dorukhan Toköz, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Adriano Correia, Fatih Aksoy
Orta Saha: Gary Medel, Necip Uysal, Mertcan Açıkgöz, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma
Forvet: Mustafa Pektemek, Vagner Love, Cyle Larin, Alvaro Negredo
Not: Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu (B) listededir.